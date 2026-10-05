CNN melaporkan; keheranan para ahli atas klaim konyol Trump terhadap Iran

Menurut laporan kantor berita Abna, jaringan Amerika CNN dalam laporan analitisnya menegaskan bahwa klaim terbaru Trump terhadap fasilitas nuklir Iran yang menjadi sasaran selama tahun lalu tidak hanya membangkitkan keheranan dan keterkejutan orang Amerika biasa, tetapi juga menyebabkan keheranan para ahli di bidang program nuklir Iran. Trump telah mengklaim bahwa fasilitas ini seperti pabrik pembuatan narkoba!

James Acton, salah satu direktur program kebijakan nuklir lembaga Carnegie, menegaskan: saya mendengar perkataan Trump. Ini aneh. Topik ini baru bagi saya. Sejauh yang saya tahu fasilitas Fordo tidak digunakan untuk produksi narkoba, dan sebelumnya saya juga tidak pernah mendengar klaim apa pun dalam hal ini.

CNN menambahkan: jelas bahwa Trump salah dalam hal ini tetapi ia tidak menerima kesalahan apa pun dan alih-alih memperbaikinya ia bersikeras pada posisinya. Perkataan Trump diungkapkan setelah posisinya tentang narkoba di kawasan Laut Karibia. Ia mengajukan klaim ini terhadap Iran setelah hari yang panjang dan perjalanan dari Gedung Putih ke Texas dan kemudian Oklahoma, dan itu pun melalui jalur darat.