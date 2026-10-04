Orang Kepercayaan Sang Sayid dan Sosok di Balik Layar Hizbullah; Syahid Sayid Hashem Safieddine, Peneguh Hati Perlawanan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – 4 Oktober, merupakan peringatan gugurnya Sayid Hashem Safieddine, sosok yang dikenal penuh pengabdian dan sangat berpengaruh dalam berbagai urusan Hizbullah, tetapi lebih memilih berada jauh dari sorotan.

Ia disebut menjalani masa kepemimpinan sebagai Sekretaris Jenderal Hizbullah yang paling singkat, namun sangat berpengaruh. Selama enam hari tersebut, keberadaannya dinilai telah memberikan ketenangan dan semangat kepada masyarakat pendukung perlawanan serta para pejuang Hizbullah.

Namun perannya tidak terbatas pada masa enam hari itu. Dalam periode tersebut, bahkan jauh sebelumnya, Safieddine disebut memiliki jaringan komunikasi luas dengan berbagai tokoh dan menjalankan sejumlah langkah dalam bidang perlindungan informasi, menggantikan Syekh Nabil Qaouk, serta terlibat dalam program-program militer dan keamanan bersama Syekh Naim. Langkah-langkah tersebut, menurut laporan ini, berperan dalam memulihkan struktur dan menjaga keberlangsungan Hizbullah.

Kelahiran dan Pendidikan

Sayid Hashem Safieddine lahir pada 1964 di wilayah Deir Qanoun al-Nahr, Lebanon selatan, dalam sebuah keluarga yang dikenal memiliki pengaruh dan reputasi luas.

Pada masa mudanya ia pergi ke Qom untuk menempuh pendidikan ilmu-ilmu hauzah. Sebelum berangkat ke Qom untuk belajar agama, Safieddine menikah dengan putri Sayid Muhammad Ali Amin, salah seorang anggota Dewan Tinggi Islam Syiah Lebanon.

Hubungan dan Persahabatan dengan Sayid Hassan Nasrallah

Safieddine bersama Syahid Sayid Hassan Nasrallah pernah mempelajari ilmu-ilmu keislaman di Hauzah Najaf dan kemudian di Hauzah Ilmiah Qom. Pada 1994, ia dipanggil kembali ke Lebanon oleh Sayid Hassan Nasrallah.

Safieddine juga memiliki hubungan keluarga dengan Sayid Hassan Nasrallah. Untuk waktu yang cukup lama ia relatif tidak dikenal dalam politik Lebanon. Namun, seiring diberlakukannya langkah-langkah keamanan ketat terhadap Nasrallah, Safieddine semakin sering tampil sebagai wakil Sekretaris Jenderal dalam berbagai kegiatan Hizbullah, termasuk pemakaman para pejuang yang gugur.

Orang Nomor Dua Hizbullah

Safieddine disebut telah menjadi anggota Hizbullah sejak organisasi tersebut didirikan pada 1982. Sejak 1994, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah dan karena itu mengawasi berbagai kegiatan ekonomi dan sosial organisasi tersebut.

Safieddine bersama Sayid Hassan Nasrallah dan Imad Mughniyeh disebut membentuk “lingkaran inti” Hizbullah. Dalam pembagian peran tersebut, Mughniyeh menjadi kekuatan militer, Nasrallah menjadi kekuatan politik, sementara Safieddine memainkan peran administratif dan manajerial. Jabatan Ketua Dewan Eksekutif yang dipegangnya disebut merupakan posisi kedua dalam hierarki organisasi.

Karena perannya dalam mengembangkan struktur Hizbullah serta perhatian khusus organisasi tersebut terhadap dirinya, Safieddine dalam pertemuan Majelis Umum organisasi perlawanan Lebanon pada Oktober 2008 disebut dipilih sebagai pengganti Sayid Hassan Nasrallah untuk posisi Sekretaris Jenderal.

Pada 2017, nama Hashem Safieddine dimasukkan ke dalam daftar terorisme Amerika Serikat dan Arab Saudi. Laporan ini mengaitkan keputusan tersebut dengan perannya dalam aktivitas perlawanan Lebanon, sikapnya yang keras terhadap Israel, serta kekhawatiran pihak Israel dan sejumlah kekuatan Barat dan Arab terhadap pengaruhnya.

Sikap Tegas Safieddine terhadap Amerika Serikat dan Israel

Kehadiran Safieddine dalam pemakaman para komandan dan pejuang, peringatan para syuhada, serta berbagai kegiatan lapangan Hizbullah kerap disertai pernyataan keras terhadap Israel dan dukungan terhadap perjuangan Palestina.

Dalam pidato-pidatonya, selain menjelaskan posisi Hizbullah, ia berulang kali menekankan kelanjutan jalan perlawanan terhadap Israel.

Pada 2017, menanggapi tekanan Amerika Serikat terhadap Hizbullah, Safieddine mengatakan: “Pemerintahan Amerika Serikat yang kacau dan tidak terkendali di bawah Trump tidak akan mampu merusak perlawanan.”

Ia menegaskan bahwa tindakan seperti itu hanya akan semakin memperkuat tekad Hizbullah.

Dalam salah satu upacara pemakaman komandan Hizbullah, menanggapi ancaman Israel, ia juga mengatakan kepada pihak lawan agar “bersiap untuk menangis dan meratap”. Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan bagian dari sikap kerasnya terhadap Israel dan penekanannya pada kelanjutan perlawanan.

Pada Juli 2018, dalam peringatan perang 33 hari di Nabatieh, Safieddine menegaskan bahwa tidak ada negara yang dapat menentukan masa depan kawasan tanpa memperhitungkan keberadaan perlawanan.

Ia menyebut kawasan “dari Yaman hingga Irak, Suriah, Lebanon dan Palestina” sebagai bagian dari geografi masa depan kawasan dan menegaskan bahwa kekuatan perlawanan akan tetap hadir di dalamnya.

Safieddine juga menilai kegagalan rencana Amerika Serikat dan Israel di kawasan sebagai hasil dari perlawanan dan perkembangan di lapangan.

Setelah perang Gaza dimulai pada Oktober 2023, ia kembali secara terbuka menyampaikan dukungan Hizbullah terhadap kelompok perlawanan Palestina.

Dalam sebuah pertemuan di Dahiyeh, Beirut selatan, ia mengatakan kepada kelompok perlawanan Palestina: “Senjata dan rudal-rudal kami bersama kalian.”

Ia menegaskan bahwa Hizbullah berdiri mendukung rakyat Palestina. Pernyataan tersebut disebut sebagai salah satu pernyataan publiknya yang paling jelas mengenai keterkaitan front Lebanon dengan perlawanan Palestina pada awal perang Gaza.

Kehadiran Safieddine dalam berbagai kegiatan Hizbullah tidak semata-mata bersifat seremonial. Ia menggunakan forum-forum tersebut untuk menekankan kesinambungan perlawanan, konfrontasi terhadap Israel, dan dukungan terhadap perjuangan Palestina.

Setelah perang antara perlawanan Lebanon dan Israel yang, menurut artikel ini, terjadi sebagai respons atas tindakan Israel di Gaza, peran Safieddine semakin dipandang sebagai sumber ketenangan bagi barisan perlawanan dan bagi Sayid Hassan Nasrallah secara pribadi.

Gugur Hanya Beberapa Hari setelah Rekan Seperjuangannya

Setelah Sayid Hassan Nasrallah gugur pada 27 September 2024, sejumlah media memberitakan Hashem Safieddine sebagai Sekretaris Jenderal baru Hizbullah. Namun pada saat itu Hizbullah tidak mengonfirmasi laporan tersebut, yang dalam artikel ini dikaitkan dengan pertimbangan perlindungan dan keamanan.

Setelah Safieddine gugur, Hizbullah kemudian, melalui sejumlah pernyataannya, disebut mengonfirmasi bahwa ia memang sempat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal.

Militer Israel kemudian mengumumkan serangan terhadap Safieddine pada 3 Oktober 2024 di Dahiyeh, Beirut.

Menurut laporan ini, karena perannya dinilai sangat penting bagi masa depan perlawanan, Israel menggunakan sekitar 73 ton bom penghancur bunker untuk menyerang lokasi tempat Safieddine berada.

Sejumlah laporan yang dikutip artikel ini menyebut bahwa, sebagaimana dalam kasus Sayid Hassan Nasrallah, Safieddine tidak langsung gugur akibat bombardemen tersebut. Artikel itu menyatakan bahwa larangan Israel terhadap ambulans dan tim penyelamat untuk mendekati lokasi kejadian akhirnya menyebabkan kekurangan oksigen dan wafatnya Safieddine.

Media kemudian melaporkan ditemukannya jenazahnya pada 22 Oktober 2024, sementara Hizbullah secara resmi mengumumkan gugurnya Safieddine pada 23 Oktober 2024.

Dengan pengumuman tersebut, satu lagi tokoh penting perlawanan disebut telah tercatat dalam barisan para syuhada dan meninggalkan warisan keberanian serta kemanusiaan bagi generasi perlawanan berikutnya.

Ayatullah Ali Khamenei, Pemimpin Revolusi Islam Iran, dalam pesan belasungkawanya menyebut Safieddine sebagai seorang mujahid, pemberani, penuh pengorbanan, dan salah satu pemimpin terkemuka Hizbullah.

Jenazah Sayid Hashem Safieddine kemudian disemayamkan bersama Sayid Hassan Nasrallah sekitar lima bulan setelah keduanya gugur.

Pada 23 Februari 2025, prosesi pemakaman besar diadakan di Beirut dengan dihadiri massa pendukung perlawanan. Sehari kemudian, 24 Februari 2025, Safieddine dimakamkan di kampung halamannya di Deir Qanoun al-Nahr, wilayah Tyre, Lebanon selatan.