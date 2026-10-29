Kritik keras «Katz» terhadap «Eisenkot» tentang perang melawan Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip situs berita Arab 48, «Israel Katz» menteri perang rezim Zionis, sambil mengkritik keras pernyataan terbaru «Gadi Eisenkot» ketua partai «Yesh Atid» dan saingan utama Benjamin Netanyahu dalam pemilihan Knesset rezim ini, mengatakan bahwa tentara Israel akan melaksanakan keputusan apa pun tentang Iran

Berdasarkan laporan ini, Israel Katz menyebut seruan Gadi Eisenkot kepada para komandan lembaga keamanan rezim Zionis untuk menolak tekanan politik sebagai «tidak demokratis dan jauh dari kenyataan»

Katz membantah adanya perbedaan antara tingkat militer dan politik rezim pendudukan tentang Iran dan mengklaim: tentara Israel akan melaksanakan keputusan apa pun yang diambil dalam hal ini dan berpartisipasi dalam semua konsultasi dan pembicaraan terkait Iran

Menteri perang rezim pendudukan menambahkan: Eisenkot dengan menyerukan kepada para komandan tinggi tentara dan mengajak mereka untuk tidak menaati perintah perdana menteri, menteri perang dan lembaga keamanan yang memiliki wewenang hukum, sebenarnya telah mengeluarkan pernyataan «tidak demokratis dan jauh dari kenyataan». Ucapan Eisenkot adalah kelanjutan dari «kampanye dusta» yang ia dan sekutunya luncurkan selama pemilihan; kampanye yang didasarkan pada klaim adanya perbedaan antara tingkat militer dan politik tentang cara menangani Iran