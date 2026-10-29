Pemenjaraan dan Hukuman Mati terhadap Ulama Akan Menjadi Penyebab Kejatuhan dan Hilangnya Kredibilitas Para Penguasa Zalim

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menyusul dikeluarkannya vonis terhadap sejumlah ulama Syiah di beberapa negara kawasan, termasuk Bahrain dan Kuwait, Ayatullah Nouri Hamedani memperingatkan para penguasa negara-negara tersebut mengenai tindakan pemenjaraan dan penjatuhan hukuman mati terhadap ulama.

Marja taklid umat Syiah tersebut menyatakan: “Belakangan ini, sebagian penguasa negara-negara di kawasan, demi membungkam suara kebenaran dan keadilan, telah mengeluarkan keputusan-keputusan zalim terhadap para ulama, termasuk hukuman penjara dan vonis hukuman mati.

Perlu disadari bahwa keputusan-keputusan semacam ini tidak hanya gagal membungkam suara kebenaran dan keadilan, tetapi justru akan membuka jalan bagi kejatuhan dan hilangnya kredibilitas pihak-pihak yang mengeluarkannya.”

Ayatullah Nouri Hamedani juga mengimbau para penguasa negara-negara tersebut agar menghentikan tindakan-tindakan yang tidak bijaksana itu.

Ia menyerukan agar mereka tidak lagi menghadapi para ulama sebagai pihak yang harus dilawan, melainkan bergabung bersama mereka dalam perjuangan melawan imperialisme dan Zionisme, yang menurutnya berupaya menghapus keberadaan Islam itu sendiri.