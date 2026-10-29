Menteri Luar Negeri Oman menuntut dihentikannya ancaman AS terhadap Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip jaringan Al-Masirah, «Badr Al-Busaidi», Menteri Luar Negeri Oman, dalam wawancara dengan jaringan Channel 4 Inggris menekankan bahwa keamanan Teluk Persia harus dijamin oleh negara-negara kawasan dan negara-negara ini tidak boleh bergantung pada kekuatan asing

Ia juga menyatakan harapan bahwa negara-negara lain di kawasan menyadari bahwa geografi telah menyatukan mereka dan Iran juga merupakan bagian dari realitas geografis ini

Menteri Luar Negeri Oman menekankan perlunya mengubah persamaan keamanan di Teluk Persia dan menciptakan kerangka keamanan baru di mana dengan mengurangi ketergantungan pada AS, negara-negara kawasan memainkan peran utama