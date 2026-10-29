Ilusi berulang Trump tentang perang dengan Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip jaringan Al Jazeera, Donald Trump, presiden AS, mengklaim: Iran telah menderita kekalahan yang sangat berat dan Amerika akan segera mengakhiri perang dengan negara ini

Ia juga mengklaim bahwa Iran karena pemutusan aliran listrik menghadapi masalah dalam produksi drone

Trump dalam melanjutkan klaimnya menambahkan: Iran masih memiliki rudal, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit dari sebelumnya

Presiden AS mengenai operasi tentara negaranya di Venezuela juga mengklaim: mereka tidak suka berbicara tentang Venezuela. Kami baru-baru ini menerima satu juta barel minyak tanpa biaya apa pun. Terjadi konflik kecil dengan Venezuela dan kami mengakhirinya dalam satu hari dan tanpa kerugian apa pun. Tidak ada yang terbunuh, tidak ada. Kami menutup berkas Venezuela dan mereka tidak membicarakannya

Ia melanjutkan klaimnya dan menambahkan: sekarang kami menghadapi negara yang lebih besar (Iran) dan situasinya berjalan sama baiknya. Orang Iran tidak memiliki angkatan laut maupun angkatan udara