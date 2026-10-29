Politico: di Washington telah terbentuk semacam kelelahan terhadap Netanyahu

Menurut laporan kantor berita ABNA, situs Politico mengutip seorang pejabat mantan pemerintahan Donald Trump, presiden AS, melaporkan bahwa kemenangan pihak oposisi dalam pemilihan rezim Zionis bisa menjadi peluang untuk menghentikan proses yang merugikan ini dengan berurusan dengan pemerintahan Israel secara kurang provokatif

Pejabat mantan ini, merujuk pada suasana yang berlaku di Washington setelah pengumuman hasil pemilihan, mengatakan: di sini ada kelelahan terhadap Netanyahu

Seperti ditulis Politico, kebuntuan pemilihan di wilayah pendudukan telah menghancurkan harapan di Washington untuk menata ulang hubungan AS dan Israel secara cepat; hubungan yang selama masa panjang jabatan perdana menteri Benjamin Netanyahu mengalami ketegangan di antara kedua partai utama Amerika

Meskipun ada dukungan terbuka Trump terhadap Netanyahu, sebagian pemerintahan AS dan kedua partai di Kongres berharap pihak oposisi menang dalam pemilihan dan mengubah proses memburuknya hubungan yang mereka kaitkan dengan kebijakan Netanyahu

Kritikus Netanyahu di Washington berasal dari berbagai spektrum politik; dari Demokrat moderat dan progresif hingga JD Vance, wakil presiden AS, dan sebagian basis pendukung gerakan «MAGA» yang menentang keterlibatan Amerika dalam perang luar negeri