Takht-Ravanchi: London harus bertanggung jawab atas partisipasi dalam agresi militer terhadap Iran

Menurut laporan kantor berita Abna, menyusul tuduhan tidak berdasar Perdana Menteri Inggris terhadap Republik Islam Iran, "Hugo Shorter", duta besar negara ini di Teheran, pada Kamis tanggal 9 bulan Mehr dipanggil oleh "Majid Takht-Ravanchi", Wakil Politik Menteri Luar Negeri, dan protes keras Republik Islam Iran atas berlanjutnya pendekatan destruktif pemerintah Inggris terhadap Iran disampaikan kepadanya.

Dalam pertemuan pemanggilan ini, Wakil Politik Menteri Luar Negeri negara kami, sambil mengingatkan tanggung jawab internasional pemerintah Inggris karena berbagai tindakan melanggar hukum terhadap bangsa Iran, khususnya menyediakan pangkalan militer dan fasilitas yang berada di bawah yurisdiksi Inggris untuk persiapan dan pelaksanaan agresi militer Amerika-Zionis terhadap Iran, menegaskan: "Kampanye propaganda terbaru pemerintah Inggris dalam mengajukan tuduhan tidak berdasar dengan dalih upaya sabotase di pangkalan Fairford, sama sekali tidak dapat menutupi keterlibatan Inggris dalam agresi militer terhadap bangsa Iran, dan pemerintah Inggris harus bertanggung jawab atas partisipasi dalam kejahatan agresi dan kejahatan perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan rezim Zionis."

Takht-Ravanchi, sambil menolak klaim tidak berdasar dan rendah pejabat Inggris dalam mengaitkan rencana sabotase di pangkalan militer Fairford dengan Iran, menegaskan perlunya penjelasan resmi pemerintah Inggris dalam hal ini dan perbaikan pendekatannya yang tidak pantas terhadap Iran.

Duta besar Inggris menegaskan akan menyampaikan protes Republik Islam Iran ke London.