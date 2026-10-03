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Sardar Ebn al-Reza: Musuh akan melihat kemampuan aksi Iran di medan

3 Oktober 2026 - 12:20
Kode berita: 1873092
Source: ABNA
Sardar Ebn al-Reza: Musuh akan melihat kemampuan aksi Iran di medan

Pelaksana tugas Menteri Pertahanan dan Dukungan Angkatan Bersenjata mengatakan: Klaim tentang kehancuran industri pertahanan tidak mengubah apa pun; Anda akan melihat kekuatan dan inisiatif Iran di medan dan akan merasakan efek politiknya.

Menurut laporan kantor berita Abna, Sardar Ebn al-Reza, Pelaksana tugas Menteri Pertahanan dan Dukungan Angkatan Bersenjata, dengan mempublikasikan postingan di salah satu media sosial, menulis: Jangan sembunyikan kebingungan di Gedung Putih dengan drama perang fiktif; tekanan opini publik, kelelahan pasukan dan meningkatnya biaya perang telah mengacaukan perhitungan Anda.

Ia menambahkan: Klaim tentang kehancuran industri pertahanan tidak mengubah apa pun. Anda akan melihat kekuatan dan inisiatif Iran di medan dan akan merasakan efek politiknya.

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