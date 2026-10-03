Generasi baru Hizbullah menimbulkan kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Zionis

Menurut laporan kantor berita Abna, Jenderal Ismail Qaani pada Kamis malam dalam upacara "Nasr Qarib" (Kemenangan Dekat) yang diadakan untuk memperingati ulang tahun kedua para komandan syahid front Perlawanan di Teheran, mengatakan: Meskipun ada kesyahidan pemimpin revolusi, Tuhan Yang Maha Kuasa menganugerahkan kepada bangsa kita seorang pemimpin yang melanjutkan jalan mulia yang sama.

Ia menyatakan: Dengan kemenangan militer atas musuh dan kehadiran luas bangsa Iran di medan, kita menyaksikan pembentukan periode baru makna dan metode Perlawanan.

Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi menegaskan: Kita menyaksikan setiap hari kemenangan bangsa Yaman yang heroik yang, meskipun lebih dari 11 tahun pengepungan, dengan tekad yang teguh melangkah di jalan Perlawanan dan maju secara heroik di medan. Pasukan Perlawanan Yaman dalam fase pertama operasi mereka telah merebut 5400 kilometer persegi dari wilayah yang ditargetkan; luas yang setara dengan wilayah yang dibebaskan dalam operasi Beit-ol-Moqaddas selama periode Pertahanan Suci. Mereka juga berada di ambang merebut lebih dari seribu kilometer persegi lagi.

Ia menegaskan: Kemenangan ini menunjukkan bahwa front Perlawanan berkat darah para syuhada yang sangat dihormati dan terinspirasi oleh jalan syahid Sayyid Hassan Nasrallah dan rekan setianya, syahid Sayyid Hashem Safi al-Din, melanjutkan jalannya dengan martabat dan kebanggaan.

Jenderal Qaani menyatakan: Kita harus memperkuat sabuk pertahanan, kemerdekaan dan martabat dari Afghanistan hingga Yaman dan dari Iran hingga Gaza dan Lebanon di seluruh dunia Islam. Hari ini berkat darah para syuhada seperti Sayyid Hassan Nasrallah dan Sayyid Hashem Safi al-Din, persatuan bangsa-bangsa Islam semakin kuat, dan arus yang memecah belah semakin banyak mengalami kekalahan dari sebelumnya.

Ia menegaskan: Hari ini kita menyaksikan persatuan arena di front Perlawanan, dan setiap bagiannya dengan kebijaksanaan dan tindakan yang terukur mengejutkan musuh. Amerika mengira mereka dapat memaksa Iran menyerah dalam empat hari atau paling lama dua minggu, tetapi mereka menghadapi kondisi yang sama sekali berbeda dari perhitungan mereka.

Jenderal Qaani melanjutkan: Hizbullah dalam salah satu perangnya yang paling sulit berperang secara heroik, dan rezim Zionis sepanjang hidupnya yang terkutuk belum pernah mengalami kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti ini.

Ia mengatakan: Sementara mereka mempropagandakan bahwa Hizbullah telah dimusnahkan dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan, pejuang Hizbullah dua hari setelah dimulainya perang dan kesyahidan Imam besar kita memasuki medan dan hingga hari ini telah berperang dengan begitu gagah sehingga mengejutkan kawan dan lawan di seluruh dunia.

Jenderal Qaani menegaskan: Periode perang ini adalah salah satu perang Hizbullah yang paling sulit sejak berdirinya. Namun demikian, Hizbullah berperang secara heroik, dan ungkapan Syekh Naim Qassem yang mengatakan "Kami berperang seperti Ashura dan Karbala" adalah ungkapan yang tepat secara adil.