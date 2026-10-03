Sindiran Baghai kepada Kanada: ketika kebenaran terkubur, apa arti "rekonsiliasi"?

Menurut laporan kantor berita Abna, Ismail Baghai, juru bicara Kementerian Luar Negeri, dalam sebuah pesan di jaringan X dalam rangka 30 September (Hari Nasional Kebenaran dan Rekonsiliasi di Kanada), yang mengingatkan pada penemuan ratusan makam tanpa nama anak-anak pribumi yang bersekolah di sistem pendidikan yang dikenal sebagai sekolah asrama, menulis:

"Nasib pahit anak-anak pribumi Kanada masih menghantui hati nurani dunia; anak-anak yang dipisahkan secara paksa dari keluarga mereka, yang diambil nama, bahasa, dan identitas mereka dan ditempatkan dalam sistem asimilasi paksa — sistem di mana banyak dari mereka mengalami penganiayaan brutal, dan banyak dari mereka meninggal jauh dari rumah dan dimakamkan di makam tanpa nama.

30 September ditetapkan sebagai "Hari Nasional Kebenaran dan Rekonsiliasi" di Kanada, tampaknya dengan tujuan menghormati para penyintas sekolah asrama pribumi dan keluarga mereka serta memperingati ratusan siswa pribumi tak berdosa yang tidak pernah kembali ke rumah.

Namun, rekonsiliasi tidak dapat direduksi menjadi satu hari peringatan atau basa-basi politik. Ketika pertanyaan serius tentang sekolah asrama masih belum terjawab, dan kinerja serta sifat sekolah-sekolah ini masih berada dalam kabut ketidakpastian, "rekonsiliasi" akan tetap tidak lengkap.

Rasa sakit dan penderitaan anak-anak pribumi bukanlah topik perang budaya melainkan masalah yang berkaitan dengan kebenaran dan akuntabilitas.

Jawaban atas pertanyaan tentang makam tanpa nama anak-anak pribumi memerlukan penyajian bukti, transparansi, dan akuntabilitas, bukan penyangkalan, distorsi, atau diam.

Tanpa mengungkapkan kebenaran, rekonsiliasi tidak akan mungkin; dan tanpa akuntabilitas, keadilan tidak akan terwujud."