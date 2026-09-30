CENTCOM: Operasi koalisi Amerika akan berlanjut dari Yordania

Menurut laporan kantor berita ABNA, Brad Cooper, komandan Komando Pusat Amerika yang dikenal sebagai CENTCOM, mengumumkan bahwa dengan penyerahan tanggung jawab utama keamanan Irak kepada pemerintah negara ini dan pasukan Irak, pasukan Amerika dan koalisi yang ditempatkan di kawasan akan tetap siap menghadapi apa yang ia sebut ancaman ISIS.

Berdasarkan laporan ini, markas besar apa yang disebut «Operasi Inherent Resolve» yang dibentuk dengan tujuan menghadapi ISIS, kini ditempatkan di Yordania dan melanjutkan aktivitasnya dari negara ini.

Sebelumnya Pentagon mengumumkan bahwa Amerika dan sekutunya dalam koalisi internasional secara resmi menyelesaikan operasi yang disebut «Inherent Resolve» di Irak.

Pentagon menambahkan bahwa dengan berakhirnya operasi ini, misi koalisi internasional yang dipimpin Amerika beralih ke upaya keamanan di bawah kepemimpinan Irak, dan upaya ini mendukung hubungan keamanan bilateral antara Washington dan Baghdad.

Pada 18 Januari 2026, Komite Militer Tertinggi Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi dan selesainya evakuasi pangkalan dan markas komando di wilayah federal dari penasihat koalisi, termasuk pangkalan Ain al-Asad dan markas komando operasi gabungan. Ini terjadi sementara dukungan logistik untuk operasi Suriah berlanjut melalui pangkalan udara di Erbil.