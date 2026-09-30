China meminta Amerika dan Iran kembali ke memorandum pemahaman Islamabad

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Anadolu, Guo Jiakun, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, pada hari Rabu mengumumkan bahwa Beijing berharap Iran dan Amerika «memilih perdamaian, kembali berkomitmen pada memorandum pemahaman Islamabad dan memulai kembali dialog dan negosiasi secepat mungkin».

Menekankan dukungan China terhadap penyelesaian perbedaan melalui jalur politik dan diplomatik, ia mengatakan bahwa Beijing sejak hari pertama dimulainya konflik telah berupaya menghentikan perang dan mendorong negosiasi perdamaian.