Trump Kembali Mengulangi Klaim bahwa Iran Telah Kalah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pernyataannya pada Selasa mengatakan bahwa perang dengan Iran akan dicatat dalam sejarah Amerika Serikat sebagai salah satu tindakan terpenting negara tersebut.

Trump mengatakan “Pada tahun-tahun mendatang, mereka akan menulis sejarah negara kita dan mengatakan bahwa perang Iran merupakan salah satu tindakan terpenting yang pernah kita lakukan.”

Ia kembali menegaskan bahwa perang tersebut menurutnya tidak akan berlangsung lama.

Trump menambahkan: “Perang Iran akan berakhir sangat, sangat segera.”

Presiden Amerika Serikat itu juga menyinggung program nuklir Iran dan mengatakan: “Iran tidak akan pernah memperoleh senjata nuklir. Mereka berada dalam kondisi yang sangat buruk, kondisi yang sangat genting. Persoalan ini akan segera berakhir.”

Iran selama bertahun-tahun menyatakan bahwa program nuklirnya bersifat damai dan bahwa negara tersebut tidak berniat memproduksi senjata nuklir.

Artikel ABNA juga menyebut bahwa Amerika Serikat, yang merupakan salah satu negara dengan persenjataan nuklir terbesar di dunia, dalam satu tahun terakhir telah dua kali menyerang fasilitas nuklir Iran yang berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).