Israel Hayom: Pembunuhan Israel tidak menghancurkan rantai komando Hamas

Menurut laporan kantor berita Abna, surat kabar Zionis Israel Hayom dalam sebuah laporan, sambil menyatakan kekhawatiran atas kecepatan tinggi pembangunan kembali struktur Hamas, menulis bahwa operasi militer dan pembunuhan yang dilakukan rezim Zionis terhadap para pemimpin gerakan ini tidak mampu menghancurkan rantai komandonya sedemikian rupa sehingga mencegah pembangunan kembali kemampuannya.

Menurut laporan ini, Hamas dengan menunjuk wakil dan penerus bagi para komandannya, telah memungkinkan kelanjutan aktivitas struktur militer dan organisasinya, dan pada saat yang sama, gencatan senjata dan tekanan internasional juga telah membatasi kemampuan rezim Zionis untuk memulai operasi militer besar lainnya di Jalur Gaza.

Israel Hayom menambahkan bahwa meskipun telah membunuh sebagian besar pemimpin dan komandan lama Hamas, termasuk Mohammed Deif, Mohammed Sinwar, Marwan Issa dan beberapa lainnya, generasi baru komandan telah muncul dalam gerakan ini yang telah memperoleh pengalaman selama bertahun-tahun perang.

Seperti yang ditulis surat kabar ini, sejumlah komandan brigade dan batalyon Hamas di utara Jalur Gaza juga masih hadir, dan gerakan ini telah mampu mempertahankan sebagian kapasitasnya untuk mengelola operasi dan menjaga struktur-strukturnya yang berbeda tetap aktif.

Analisis ini juga menekankan bahwa keberhasilan Hamas dalam memulihkan sebagian kekuatan militer dan administratifnya, meskipun mengalami kerusakan yang luas, sekali lagi memunculkan kebutuhan untuk membentuk komite investigasi di rezim Zionis mengenai kegagalan 7 Oktober dan juga hasil dari putaran-putaran perang sebelumnya.

Berdasarkan laporan ini, pengalaman masa lalu telah menunjukkan bahwa pembunuhan komandan dan penghancuran sebagian kemampuan kelompok-kelompok Palestina tidak serta-merta mencegah penunjukan penerus dan pembangunan kembali struktur mereka, dan dalam banyak kasus, dampak serangan-serangan ini terbatas dan sementara.