Menurut laporan kantor berita Mehr mengutip RIA Novosti, «Kirill Dmitriev», perwakilan khusus presiden Rusia untuk urusan investasi dan kerja sama ekonomi dengan negara-negara asing, mengatakan bahwa krisis di pasar bahan bakar diesel di Inggris adalah hasil langsung dari kebijakan perang yang dijalankan oleh birokrat Inggris.

Dalam pesan di jaringan sosial X ia menulis: «Krisis diesel di Inggris adalah hasil langsung dari kebijakan perang birokrat Inggris. Mereka suka menembak kedua kaki mereka sendiri dan menghancurkan peradaban Barat.»

Pernyataan Dmitriev muncul setelah harga diesel di Inggris mencapai rekor historis baru. Perusahaan layanan otomotif «RAC» telah mengumumkan bahwa harga rata-rata diesel di negara ini telah mencapai 199,18 pence per liter.

Berdasarkan laporan terbaru, kenaikan harga bahan bakar di Inggris dikaitkan dengan gangguan global dalam pasokan energi, perkembangan Timur Tengah dan penurunan kapasitas penyulingan negara ini. Reuters juga melaporkan bahwa harga diesel di Inggris di bawah pengaruh krisis energi yang disebabkan oleh agresi terhadap tanah Iran telah mencapai rekor baru.