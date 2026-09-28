Kenangan Pendakwah Perempuan Lebanon tentang Sayid Perlawanan; dari Membacakan Akad Nikah dan Memberi Nama Anak hingga Menangani Persoalan Masyarakat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – telah dua tahun dunia Islam tidak lagi mendengar pidato-pidato berapi-api Sayid Hassan Nasrallah, mantan Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon.

Artikel ABNA menyebut bahwa setiap kali diumumkan Sayid Hassan Nasrallah akan berpidato, pihak yang memusuhinya berada dalam kecemasan, sementara para pendukungnya menantikan harapan dan arah baru.

Surat kabar Israel Haaretz, sebagaimana dikutip dalam laporan tersebut, pernah menulis mengenai pengaruh pidato Nasrallah terhadap masyarakat Israel: “Alasan Nasrallah memiliki pengaruh luar biasa terhadap masyarakat Israel adalah karena ia dipandang jujur, tegas, dan memahami persoalan Israel. Dalam media Israel, Nasrallah dipandang sebagai sosok yang dapat dipercaya.”

ABNA kemudian menyebut bahwa pada 6 Mehr 1403, Israel menyerang lokasi Sayid Hassan Nasrallah di Dahieh, Beirut selatan, menggunakan puluhan ton bahan peledak. Laporan itu mengaitkan serangan tersebut dengan dukungan langsung Amerika Serikat serta apa yang disebutnya sebagai pengkhianatan sebagian pemimpin Arab dan unsur internal.

Dalam rangkaian wawancara ABNA dengan tokoh dan aktivis yang berkaitan dengan perlawanan, kali ini ABNA menghadirkan kesaksian seorang perempuan Lebanon tentang sosok yang mereka sebut sebagai Sayid Perlawanan.

Nawal Shuaib adalah seorang pendakwah perempuan dari Lebanon selatan. Sejak masa-masa awal berdirinya Hizbullah di wilayah selatan, ia menyaksikan kehadiran dan pengaruh Sayid Hassan Nasrallah terhadap masyarakat pendukung Hizbullah.

Ia juga pernah menjadi guru Zainab Nasrallah, putri Syahid Nasrallah, ketika Zainab duduk di kelas sembilan dan sepuluh sekolah menengah.

Nawal beberapa kali mendapat kesempatan bertemu Sayid Hassan Nasrallah serta mendengarkan arahan dan nasihatnya.

Pada peringatan dua tahun kesyahidan mantan Sekretaris Jenderal Hizbullah tersebut, wartawan ABNA berbincang dengannya mengenai karakter, perilaku, dan berbagai kenangan pribadinya bersama Nasrallah.

ABNA: Pertama-tama, silakan perkenalkan diri Anda dan ceritakan kapan mulai mengenal Sayid Perlawanan.

Nawal Shuaib mengatakan: “Saya tumbuh di pinggiran selatan Beirut dan menyaksikan berdirinya Hizbullah, perkembangan perjalanan gerakan itu, awal kiprah Sayid Hassan di Lebanon, serta kemampuan beliau dalam memimpin dan memengaruhi masyarakat Lebanon.”

Ia melanjutkan bahwa sejak Sayid Hassan Nasrallah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Hizbullah, cara bicaranya yang logis dan menjelaskan persoalan secara terperinci mampu menarik pikiran dan hati banyak orang.

Menurut Nawal, Nasrallah dengan cepat menjadi simbol kepemimpinan yang berani, rendah hati, penuh perhatian, dan dicintai, serta mampu merangkul masyarakat dari berbagai kelompok dan mazhab.

Mengunjungi Keluarga Syuhada Menjadi Bagian dari Kehidupan Sayid Hassan

Nawal mengatakan: “Ia menanggung beban banyak orang, mendengarkan pendapat mereka, dan secara rutin mengunjungi rumah keluarga para syuhada. Ia menghibur mereka dan ikut merasakan kesedihan mereka.”

Menurutnya, Nasrallah kemudian berbicara kepada keluarga-keluarga tersebut dengan kefasihan dan gaya tutur yang kuat sehingga kesedihan mereka berubah menjadi rasa bangga dan kehormatan.

ABNA: Apakah Anda memiliki kenangan mengenai kedekatan Syahid Sayid Hassan Nasrallah dengan masyarakat?

Nawal menjawab bahwa meskipun kondisi keamanannya sangat ketat, Nasrallah tetap berusaha dekat dengan masyarakat.

Menurutnya, ketika Nasrallah mendengar ada seseorang menyampaikan persoalan atau meminta pertolongannya melalui media, ia akan menunjuk orang untuk menindaklanjuti persoalan tersebut hingga selesai dan kemudian memastikan persoalannya benar-benar ditangani.

Bagaimana Sayid Mewujudkan Keinginan Seorang Anak Lebanon yang Sakit

Nawal menceritakan sebuah kejadian. Seorang jurnalis Lebanon suatu ketika akan melakukan wawancara televisi dengan Sayid Hassan Nasrallah. Beberapa kenalan jurnalis tersebut mengetahui rencana wawancara itu dan meminta kepadanya agar menyampaikan kepada Nasrallah bahwa mereka memiliki seorang anak yang sakit parah dan berada di ambang kematian.

Anak tersebut memiliki satu keinginan: bertemu Sayid Perlawanan sebelum meninggal dunia.

Jurnalis itu kemudian menyampaikan permintaan tersebut kepada Nasrallah.

Setelah mendengarnya, Nasrallah berkata kepada wartawan itu agar memberikan alamat keluarga tersebut kepada kantornya dan meminta orang-orang di kantor untuk menindaklanjutinya.

Sekitar satu pekan setelah wawancara, sang jurnalis mendatangi keluarga tersebut dan mengatakan bahwa ia tidak melupakan permintaan mereka.

Namun, ia justru terkejut karena staf kantor Nasrallah ternyata telah menghubungi keluarga itu sehari setelah wawancara dan membawa anak beserta keluarganya untuk menemui Sayid Hassan.

Keluarga tersebut kemudian mengatakan bahwa kondisi sang anak bahkan membaik setelah pertemuan itu.

ABNA: Bagaimana hubungan Syahid Sayid Hassan Nasrallah dengan kalangan intelektual dan seniman?

Nawal mengatakan bahwa ia memiliki kenangan khusus mengenai hal tersebut. Ayahnya menulis puisi dalam dialek Lebanon tentang berbagai peristiwa Islam, seperti kelahiran para Imam Maksum As, juga tentang Imam Khomeini, Pemimpin Syahid Imam Khamenei, Republik Islam Iran, Perlawanan Islam, serta berbagai peristiwa nasional dan keluarga.

Ketika tulisan-tulisan ayahnya dikumpulkan menjadi sebuah buku, satu eksemplar dikirimkan kepada Sayid Hassan Nasrallah.

Tidak lama kemudian, menurut Nawal, Nasrallah menyampaikan terima kasih kepada ayahnya, memuji apa yang telah dibacanya, dan berjanji akan memberikan tanggapan dalam bentuk puisi terhadap buku tersebut.

Namun, kata Nawal, kesempatan itu tidak pernah terwujud karena Nasrallah kemudian gugur.

ABNA: Bagaimana dengan karakter moral Sayid Perlawanan? Apakah Anda memiliki kenangan mengenai hal ini?

Nawal menceritakan bahwa suatu ketika saudara laki-lakinya seharusnya menghadiri sebuah pertemuan umum dengan Sayid Hassan, tetapi jatuh sakit sehingga tidak dapat datang. Ketika Nasrallah menanyakan keberadaan saudara Nawal, seseorang memberitahunya bahwa ia sedang sakit. Bertahun-tahun kemudian, setelah lebih dari sepuluh tahun tidak bertemu, saudara Nawal kembali bertemu Nasrallah.

Menurut Nawal, hal pertama yang dilakukan Nasrallah adalah menanyakan keadaan kesehatannya. “Ia berkata, ‘Bagaimana keadaan Anda?’ Padahal saudara saya sendiri telah melupakan kejadian lama itu, tetapi Sayid tidak melupakannya.”

“Sayid Tidak Takut kepada Siapa Pun selain Allah”

Nawal mengatakan bahwa kisah-kisah tersebut hanyalah sebagian kecil dari akhlak, kasih sayang, perhatian, dan semangat Nasrallah dalam melayani masyarakat serta menyelesaikan persoalan mereka.

Menurutnya, karakter-karakter tersebut merupakan bagian dari kepribadian Sayid Perlawanan yang membuat banyak orang mencintainya.

Ia mengatakan: “Ia adalah seorang pemimpin yang taat kepada perintah Allah. Kehadirannya membuat kami merasa kuat, aman, dan bangga. Ia tidak takut kepada siapa pun selain Allah. Ia tidak pernah berkompromi mengenai kebenaran dan tidak pernah lemah di hadapan musuh yang zalim.”

Nawal melanjutkan: “Kami menantikan pidatonya agar memberikan tekad dan kekuatan kepada kami. Ketika ia mengangkat jarinya di hadapan musuh, mereka akan memperhitungkan semuanya berkali-kali.”

Menurutnya, mereka merasa bangga memiliki Nasrallah sebagai pemimpin dan bersyukur kepada Allah atas kehadirannya.

Ia juga mengatakan bahwa Nasrallah dihormati dan dicintai, bahkan menurutnya sebagian lawan dan musuhnya pun mengakui kekhasan, kewibawaan, dan pengaruhnya.

ABNA: Menurut Anda, faktor apa yang membuat pihak lawan berani membunuh Sayid Hassan Nasrallah? Apa dampak kesyahidannya terhadap pendukung perlawanan?

Nawal menjawab bahwa pihak lawan memandang Nasrallah sebagai ancaman terhadap keberadaan mereka dan sebagai penghalang bagi perluasan kekuasaan mereka.

Menurut pandangannya, metode pihak lawan selama ini adalah pembunuhan, pembunuhan terarah, dan penargetan tokoh.

Nawal: Kolaborasi Sejumlah Pihak di Dunia Islam Membuat Musuh Semakin Berani

Menurut Nawal, faktor lain yang membuat pihak lawan semakin berani adalah apa yang ia sebut sebagai keterlibatan sebagian pejabat Lebanon dan kerja sama sejumlah negara Arab dengan Israel.

Ia menggambarkan terbunuhnya Nasrallah sebagai sebuah guncangan besar: “Kami tidak dapat menerimanya. Kami tidak bisa mempercayainya. Tanpa beliau, kami merasa kehidupan kehilangan nilainya. Kami berharap seandainya kami semua yang pergi dan beliau tetap hidup.”

Ia mengatakan bahwa mereka sangat merindukan Nasrallah dan terbiasa menunggu kemunculannya untuk menjelaskan keadaan, memberikan arah, dan menenangkan hati. “Sesak itu masih berada di tenggorokan kami hingga sekarang. Air mata kami belum kering, jiwa kami masih berat karena kesedihan, dan kehidupan terasa sulit.”

Namun, ia menegaskan: “Kami tidak akan menjadi lemah. Kami tidak akan mundur. Kami tidak akan melanggar arahan dan pesannya. Kami tidak akan meninggalkan jalan tersebut hanya karena sedikit orang yang mengikutinya. Kami tidak akan meletakkan bendera.”

Menurut Nawal, sikap tersebut mencerminkan pandangan lingkungan sosial pendukung perlawanan yang, menurutnya, mencakup berbagai agama dan mazhab.

Ia mengatakan masyarakat telah mengalami penderitaan besar, kehilangan banyak orang yang dicintai, sementara rumah, sekolah dan rumah sakit hancur dan sejumlah desa rata dengan tanah.

Meski demikian, menurutnya, komunitas pendukung perlawanan masih tetap berdiri dan menghadapi berbagai tekanan dari dalam maupun luar dengan kekuatan serta keyakinan.

Ia menyatakan keyakinannya bahwa kemenangan akan datang dan bahwa, seperti ungkapan yang ia nisbatkan kepada Nasrallah, pada ujung terowongan yang gelap akan muncul cahaya.

“Republik Islam seperti Ibu yang Penuh Kasih bagi Masyarakat Lebanon Selatan”

Nawal mengatakan: “Kami tidak sendirian. Kami bersyukur kepada Allah Swt atas keberadaan Republik Islam Iran, karena Republik Islam menjadi perisai bagi kami, seperti seorang ibu penuh kasih yang merangkul anak-anaknya.”

Ia menambahkan bahwa apa yang menyakiti Iran juga mereka rasakan sebagai sesuatu yang menyakitkan, dan setiap kemenangan Iran menurutnya memberikan kebahagiaan kepada mereka.

Nawal mengatakan salah satu hal yang memberi mereka rasa aman adalah keyakinannya bahwa kepentingan mereka selalu dipertimbangkan dalam setiap kesepakatan yang ditandatangani Republik Islam Iran.

ABNA: Apa Dampak Kesyahidan Pemimpin Syahid Ayatullah Sayid Ali Khamenei terhadap Masyarakat Lebanon, Khususnya Syiah di Selatan?

Nawal menjawab: “Kesyahidan pemimpin kami, Ayatullah Khamenei, membuat kami sangat berduka dan patah hati. Bagi kami, beliau seperti seorang ayah.” Ia mengatakan bahwa khususnya setelah kesyahidan Sayid Hassan Nasrallah, keterikatan mereka kepada Ayatullah Khamenei menjadi semakin kuat.

Menurut Nawal, mereka terus berdoa agar Allah menjaga dan melindunginya serta mempertahankannya sebagai pemimpin dan wali mereka. Ia kemudian mengatakan: “Tetapi mungkin kerinduan beliau untuk memperoleh kesyahidan lebih kuat daripada doa kami, lalu Allah menerima keinginannya sementara doa kami tidak dikabulkan.”

Nawal menambahkan bahwa setelah berbagai pengorbanan untuk tujuan yang mereka yakini, mereka percaya kemenangan sudah dekat dan kelapangan akan datang di bawah kepemimpinan Shahib al-Ashr wa al-Zaman, Imam Mahdi Aj.

ABNA: Ceritakan Pertemuan Anda dengan Sayid Hassan Nasrallah dan Kenangan dari Pertemuan-Pertemuan Itu

Nawal mengatakan bahwa secara pribadi ia beberapa kali memperoleh kesempatan bertemu Sayid Hassan Nasrallah dan mendapatkan perhatian darinya. Suatu ketika, ia bersama sekelompok pendakwah perempuan memutuskan bertemu Nasrallah untuk meminta nasihat. Pertemuan itu terjadi pada dekade 1990-an, ketika menurutnya Nasrallah masih dapat bertemu langsung dengan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, perhatian Nasrallah terutama diarahkan pada pentingnya menunaikan salat pada awal waktu, mengikuti marja’iyyah Pemimpin Tertinggi, serta berpegang kepada Wilayah Faqih.

Pada kesempatan lain, Nawal meminta pertemuan di kantor Nasrallah untuk membicarakan berbagai aktivitas dan program Islam. Permintaannya diterima.

Menurut Nawal, hal yang paling membekas adalah bagaimana Nasrallah menyambutnya dengan rendah hati dan realistis tanpa sikap dibuat-buat, meskipun sebelumnya mereka tidak memiliki kedekatan pribadi.

Pertemuan itu berlangsung dengan kehadiran Abu Ali, pengawal Nasrallah. Nawal mengatakan bahwa di akhir pertemuan Nasrallah bahkan mengantarkannya sampai ke pintu. Hal tersebut membuatnya sangat terkesan.

Dari Membacakan Akad Nikah dan Menentukan Mahar hingga Memberi Nama Anak

Beberapa tahun kemudian, Nawal menerima lamaran pernikahan. Mereka kemudian meminta jadwal pertemuan dengan Sayid Hassan Nasrallah agar ia membacakan akad nikah. Permintaan tersebut diterima.

Menurut Nawal, pada masa itu Nasrallah menyediakan satu hari setiap pekan khusus untuk membacakan akad pernikahan. Mereka datang ke kantornya dan duduk menunggu sebelum Nasrallah memasuki ruangan. Beberapa menit kemudian, Nasrallah datang sambil tersenyum dan menyapa mereka.

Nawal menceritakan bahwa Nasrallah kemudian menghampiri para lelaki satu per satu dan menyapa mereka dengan hangat dan spontan. Hal yang menarik perhatiannya adalah Nasrallah tidak langsung duduk di kursinya dan menunggu orang lain mendatanginya. Sebaliknya, ia sendiri menghampiri semua orang untuk memberikan salam secara pribadi.

Setelah itu ia duduk, kembali menyapa orang-orang yang lebih tua, bercanda dengan para pemuda, lalu berkata kepada staf di dekatnya “Anak-anak, bawakan teh!”

Nasrallah bahkan menanyakan apakah mereka menginginkan tambahan gula. Setelah itu, ketika hendak menentukan syarat akad, ia menanyakan mahar yang telah disepakati.

Pada bagian ini, menurut Nawal, Nasrallah keberatan dengan bentuk mahar yang mereka pilih. Nawal ingin mahar yang ditangguhkan berupa hafalan Al-Qur’an, berdasarkan riwayat yang ia pahami bahwa Rasulullah Saw pernah menjadikan hafalan Al-Qur’an sebagai mahar dalam sebuah pernikahan.

Ia menyukai gagasan tersebut dan merasa itu lebih bernilai daripada uang.

Namun, Nasrallah langsung menjawab: “Ini tidak bisa.” Menurutnya, mahar yang ditangguhkan harus mempunyai nilai material.

Keluarga Nawal terkejut, tetapi kemudian mengatakan: “Kalau begitu, Sayid, silakan tentukan apa yang menurut Anda tepat.”

Nasrallah kemudian mengusulkan agar mahar tunai berupa satu mushaf Al-Qur’an, sementara mahar yang ditangguhkan berupa perjalanan ziarah, yakni ziarah ke makam para Imam dan orang-orang saleh di Iran dan Irak. Nawal dan keluarganya menyetujuinya.

Ia mengatakan bahwa dirinya bahkan merasa bangga dan bahagia karena Nasrallah sendiri yang menentukan maharnya dan membacakan akad pernikahannya.

Setelah akad selesai, Nasrallah mengajak mereka berfoto bersama. Menurut Nawal, Nasrallah dengan riang dan spontan mengatur posisi semua orang: “Para perempuan di sini, para lelaki di sana, Haji fulan di sini, dan si fulan di sebelah sana.”

Nasrallah Memberikan Nama “Mahdi” untuk Putra Nawal

Beberapa waktu setelah menikah, salah seorang teman Nawal menghubunginya dan mengatakan bahwa ia bermimpi bertemu Sayid Hassan Nasrallah. Dalam mimpi tersebut, menurut temannya, Nasrallah meminta agar disampaikan kepada Nawal bahwa berkah dari pernikahannya adalah kelak ia akan dikaruniai seorang putra dan bahwa merawat anak itu harus menjadi salah satu prioritas hidupnya, seberat apa pun tantangannya.

Dalam mimpi itu disebutkan pula sebuah nama tertentu untuk anak tersebut. Tidak lama kemudian, Nawal hamil dan kemudian melahirkan seorang putra.

Ketika hendak memberikan nama kepada sang anak, mereka menghubungi pejabat kantor Sayid Hassan Nasrallah, menceritakan mimpi tersebut, dan meminta Nasrallah memilihkan nama yang sesuai karena nama yang muncul dalam mimpi tidak memungkinkan untuk digunakan. Nawal mengatakan bahwa pada saat itu kondisi keamanan sedang tegang dan Nasrallah sangat sibuk.

Namun sekitar satu jam kemudian, pejabat kantor itu kembali menghubunginya dan mengatakan: “Sayid menyampaikan salam dan berkata, ‘Alhamdulillah, semoga sehat.’ Beliau memilih nama Mahdi untuk bayi itu.”

Nawal mengatakan bahwa kebahagiaan dan kebanggaan yang dirasakannya saat itu sulit digambarkan. Perasaan tersebut, katanya, masih menyertainya hingga sekarang, meskipun kini bercampur dengan kesedihan mendalam akibat kehilangan Sayid Hassan Nasrallah.