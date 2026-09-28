Syekh Naim Qassem: Lebanon Tanpa Perlawanan Akan Hancur / Ayatullah Sayid Mojtaba Khamenei Melanjutkan Jalan Pemimpin Syahid

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Syekh Naim Qassem, dalam pidato memperingati kesyahidan para sekretaris jenderal Hizbullah Lebanon, mengatakan bahwa Palestina tetap menjadi kompas utama mereka, sementara pembebasan tanah Lebanon merupakan tujuan akhir Hizbullah yang tidak berubah.

Ia menegaskan: “Kami tetap teguh dengan segenap kekuatan untuk melanjutkan jalan Muhammadi, Alawi, serta jalan Imam Khomeini, Imam Khamenei dan Imam Musa Sadr; jalan wilayah dan jihad.”

Syekh Naim Qassem: Kami Memberikan Penghormatan kepada 3.400 Syuhada dan 14.600 Korban Luka dalam “Pertempuran Uli al-Ba’s”

Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon kemudian memberikan penghormatan kepada para syuhada Perlawanan Islam Lebanon.

Ia mengatakan: “Kami memberikan penghormatan kepada 3.400 syuhada dan 14.600 korban luka dari kalangan pejuang dan masyarakat dalam ‘Pertempuran Uli al-Ba’s’.”

Ia menambahkan bahwa mereka mengenang Brigadir Jenderal Syahid Abbas Nilforoushan, yang menurutnya hadir bersama perlawanan sebagai pendamping, penasihat dan komandan.

Ia juga menyampaikan penghormatan khusus kepada apa yang disebutnya sebagai “para syahid yang masih hidup”, yakni mereka yang terluka dalam ledakan pager, serta menyampaikan apresiasi terhadap keteguhan para tahanan dan masyarakat yang mendukung keluarga syuhada serta para tawanan.

Perlawanan Akan Berlanjut hingga Seluruh Pendudukan Berakhir

Syekh Naim Qassem menegaskan pilihan perlawanan dan mengatakan bahwa perlawanan terhadap apa yang ia sebut sebagai agresi Israel merupakan institusi Islam, nasional, dan kemanusiaan yang akan terus berlangsung hingga seluruh pasukan pendudukan keluar dan seluruh wilayah yang diduduki dibebaskan.

Ia mengatakan bahwa kesetiaan kepada cita-cita para syuhada perlawanan, khususnya Sayid Hassan Nasrallah, merupakan prinsip yang tidak dapat diganggu gugat dan menjadi pedoman gerakan tersebut.

Menurutnya, kelanjutan dukungan secara menyeluruh terhadap pembebasan Palestina, pemeliharaan persatuan Islam, serta penguatan kehidupan nasional yang damai merupakan pilar utama strategi tersebut.

Syekh Naim Qassem juga mengatakan bahwa selain mempertahankan keteguhan menghadapi musuh, persoalan kehidupan masyarakat, tuntutan sosial, ekonomi, dan pendidikan juga menjadi prioritas utama.

Qassem: Perlawanan Menggagalkan Tujuan Serangan Musuh

Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon mengatakan bahwa terkadang muncul pertanyaan, khususnya dari pihak-pihak yang memusuhi Hizbullah, mengenai apa yang telah dilakukan perlawanan.

Menurutnya, pertanyaan yang seharusnya diajukan adalah apa yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi serangan.

Ia mengatakan bahwa setelah “Pertempuran Ulu al-Azm” dan kesepakatan tahun 2024, pemerintah Lebanon seharusnya menuntaskan tanggung jawab tersebut, tetapi menurutnya tidak menghasilkan sesuatu.

Qassem mengklaim bahwa justru perlawanan, melalui keteguhan para pejuang dan dukungan masyarakat, yang menggagalkan rencana serangan Israel dan menghalangi tercapainya tujuan sekitar 70 ribu personel militer Israel untuk menghancurkan perlawanan, mempertahankan pendudukan, dan membangun permukiman di wilayah Lebanon.

Kerahasiaan Taktis dan Penjagaan Rahasia Pertempuran Disebut Membuat Musuh Terkejut

Dalam membahas konfrontasi dengan Israel, Syekh Naim Qassem mengatakan bahwa mempertahankan suatu wilayah geografis dengan segala cara bukanlah tujuan utama operasi perlawanan.

Menurutnya, tujuan mendasar adalah memberikan tekanan terhadap musuh, mencegah penguatan pendudukan, dan membuka jalan bagi pembebasan penuh wilayah berdasarkan kondisi lapangan.

Ia mengatakan metode operasional tersebut dijalankan melalui evaluasi kondisi secara cermat, semangat pengorbanan, perencanaan yang cerdas, serta upaya bersamaan untuk melindungi nyawa masyarakat dan menjaga aset nasional.

Syekh Naim menambahkan bahwa kerahasiaan taktis dan tidak mengungkap capaian maupun kemampuan militer merupakan bagian dari strategi dasar perlawanan dalam mengelola pertempuran.

Menurutnya, kesabaran selama 15 bulan dan tidak tergesa-gesa meningkatkan ketegangan pada akhirnya menghasilkan kesiapan yang lebih menyeluruh dan mengejutkan pihak lawan.

Menyerah kepada Pendudukan Disebut Sama dengan Membuka Jalan bagi Proyek “Israel Raya”

Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon menegaskan bahwa dalam pandangannya, perlawanan bukan penyebab perang dan serangan, melainkan akibat langsung dari agresi pihak lawan.

Karena itu, menurutnya, kritik semestinya diarahkan kepada pihak yang menyerang, bukan kepada gerakan perlawanan.

Ia menyebut keteguhan dan pembangunan daya tangkal secara bertahap sebagai satu-satunya cara menahan pihak lawan.

Syekh Naim mengatakan bahwa menyerah kepada Israel, dalam pandangannya, tidak akan berarti berakhirnya perang, melainkan berakhirnya kehidupan berdampingan secara damai di Lebanon, menerima dominasi Amerika, dan membuka jalan bagi pelaksanaan proyek yang ia sebut “Israel Raya” serta perluasan permukiman.

Ia menegaskan bahwa Lebanon selatan merupakan salah satu pilar utama negara dan mempertahankan setiap jengkal tanah Lebanon merupakan garis merah bagi perlawanan.

“Lebanon Tanpa Perlawanan Akan Hancur”

Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon kembali menekankan pentingnya keberadaan perlawanan.

Ia mengatakan: “Tanpa keberadaan aktif perlawanan dan keteguhan seluruh lapisan masyarakat, kemerdekaan dan keutuhan wilayah Lebanon akan hancur di hadapan ambisi Amerika dan Israel.”

Menurut Qassem, tujuan utama pihak yang ia sebut sebagai musuh adalah melemahkan otoritas nasional, menciptakan konflik internal, dan menjadikan Lebanon sepenuhnya bergantung pada kebijakan asing.

Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga “Lebanon yang bersatu” dan menolak seluruh rencana pembagian maupun penyerahan negara.

Ia juga mengkritik keputusan pemerintah menerima apa yang disebut “kesepakatan kerangka”, yang menurutnya merupakan langkah memalukan karena seluruh instrumen kekuatan dan daya tawar Lebanon diserahkan kepada pihak Israel tanpa memperoleh imbalan apa pun.

Syekh Naim mengatakan bahwa mundur dan berusaha memuaskan pihak yang menyerang merupakan pilihan yang gagal.

Menurutnya, Amerika Serikat dan Israel tidak akan menghentikan permusuhan hingga infrastruktur dan identitas independen Lebanon sepenuhnya dihancurkan.

Negosiasi Langsung dengan Israel Disebut Tidak Menghasilkan Apa Pun bagi Lebanon

Syekh Naim Qassem juga mengatakan bahwa masyarakat dan berbagai kekuatan politik Lebanon telah menyampaikan penolakan mereka terhadap kesepakatan kerangka dan meminta agar kesepakatan tersebut ditinggalkan.

Menurutnya, meskipun pemerintah Lebanon telah melakukan tujuh putaran negosiasi langsung dengan pihak lawan, pembicaraan tersebut tidak menghasilkan sesuatu.

Ia mengatakan bahwa meskipun negosiasi termasuk kewenangan hukum presiden, langkah tersebut tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, Kesepakatan Taif, kedaulatan nasional, maupun hak untuk membebaskan wilayah Lebanon.

Perlawanan Akan Terus Menangani Persoalan Pengungsi dan Rekonstruksi

Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon mengatakan bahwa kemungkinan penarikan pasukan Israel dari wilayah yang diduduki tidak boleh dianggap sebagai hasil dari kesepakatan kerangka.

Menurutnya, hal itu merupakan akibat langsung dari keteguhan perlawanan dan kegagalan pihak lawan mencapai tujuannya.

Ia menambahkan bahwa Hizbullah menyerukan penghentian seluruh bentuk pemberian konsesi dan menyatakan bahwa kondisi saat ini merupakan hasil pengorbanan masyarakat yang tetap bertahan, sementara pemerintah dinilainya belum menjalankan tanggung jawabnya.

Qassem mengatakan bahwa selain menghargai kesabaran masyarakat dan memahami penderitaan para pengungsi, perlawanan akan menekan pemerintah agar menjalankan tanggung jawab dalam rekonstruksi dan pemukiman kembali, sekaligus mengerahkan kemampuannya sendiri untuk mendukung para pengungsi dan membangun kembali negara.

Qassem: Ayatullah Sayid Mojtaba Khamenei Melanjutkan Jalan Pemimpin Syahid

Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon kemudian mengatakan bahwa Syahid Ayatullah Sayid Ali Khamenei, yang ia sebut sebagai pemimpin syahid Iran, telah menjadi simbol dan teladan perlawanan.

Syekh Naim mengatakan: “Kami menyampaikan penghormatan kepada bangsa Iran yang tetap teguh dalam jalan perlawanan; bangsa yang mempersembahkan pemimpin syahidnya sebagai simbol dan teladan perlawanan, sementara banyak komandan dan rakyatnya juga gugur di jalan tersebut.”

Ia menambahkan bahwa menurutnya, Iran akan terus melanjutkan jalannya di bawah kepemimpinan Ayatullah Sayid Mojtaba Khamenei, serta tetap mendukung perlawanan dan membela rakyat Palestina.

Ia juga mengatakan bahwa Palestina akan terus menjadi simbol perlawanan dan keteguhan rakyatnya serta bahwa rakyat Palestina tetap menegaskan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan hidup di tanah mereka.

Keteguhan Rakyat Yaman Disebut Membuka Jalan bagi Kemenangan Regional yang Lebih Luas

Syekh Naim Qassem kemudian membahas perkembangan Yaman.

Ia menyampaikan penghormatan kepada Gerakan Ansarullah, para pejuang, syuhada, dan rakyat Yaman yang menurutnya selalu berdiri bersama Palestina, Iran, dan Lebanon.

Ia mengatakan bahwa upaya Yaman untuk keluar dari tekanan ekonomi dan politik merupakan hak alami negara tersebut.

Menurut Qassem, pengorbanan para syuhada telah membuka jalan bagi apa yang ia sebut sebagai kemenangan regional yang menyeluruh, sementara tercapainya tujuan tersebut memerlukan kesabaran dan keteguhan.

“Kami Mengapresiasi Sikap dan Keteguhan Iran”

Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon juga mengatakan bahwa Amerika Serikat secara terbuka telah menyerang Iran dan terus menjalankan apa yang ia sebut sebagai blokade dan tekanan.

Menurutnya, Amerika mengirim surat sekaligus menerapkan tekanan tanpa memperhatikan alasan yang ada, dan ia menilai tujuan sebenarnya adalah memaksakan dominasi dan kontrol.

Syekh Naim Qassem juga menuduh Israel melakukan pembunuhan di wilayah Palestina, khususnya Gaza, dengan berbagai alasan yang ia anggap tidak berdasar.

Ia mengatakan bahwa ribuan orang telah gugur dan terluka akibat tindakan tersebut serta menyatakan bahwa Israel tidak akan berhenti selama memperoleh dukungan dan pengarahan dari Amerika Serikat.

Syekh Naim menambahkan: “Apa yang terlihat di Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa musuh ini telah semakin tidak diterima di tingkat dunia, bukan hanya di kalangan pemerintah tetapi juga di kalangan masyarakat. Kami mengapresiasi sikap Iran dan keteguhannya; sebuah negara yang telah mempersembahkan pemimpin dan para syuhadanya dan tetap berada di jalan perlawanan serta mempertahankan cita-citanya.”