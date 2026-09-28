Ghalibaf: Syahid Nasrallah mengubah perlawanan menjadi doktrin pencegahan

Menurut laporan kantor berita Abna, Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Dewan Permusyawaratan Islam, dalam sebuah pesan dalam rangka peringatan dua tahun kesyahidan Sayyed Hassan Nasrallah, mengenangnya sebagai strateg dan komandan lapangan perlawanan dan menulis: Syahid Nasrallah mengubah perlawanan dari gerakan gerilya menjadi «doktrin pencegahan». Teks pesan tersebut adalah sebagai berikut:

«Bismillah ar-Rahman ar-Rahim»

Peringatan dua tahun kesyahidan Sayyed Hassan Nasrallah yang tercinta (semoga Allah Yang Maha Tinggi meridhoinya) adalah kesempatan untuk mengingat nama, jalan, dan warisan seseorang yang mengubah perlawanan dari gerakan tidak terorganisir dan kelompok gerilya menjadi «doktrin pencegahan». Syahid Nasrallah dalam pandangan kami bukan hanya seorang pemimpin politik-agama; dia adalah seorang strateg dan komandan lapangan dan jihad yang dengan pemahaman yang tepat tentang geopolitik kawasan, membawa Hizbullah Lebanon ke titik di mana persamaan keamanan rezim Zionis sepenuhnya berubah melawan rezim tersebut.

Sayyed Hassan Nasrallah adalah salah satu komandan yang membangun hubungan tak terpisahkan antara lapangan dan rakyat, iman dan politik, cita-cita dan tindakan, dan mengubah «lapangan» menjadi alat untuk menjamin keamanan yang berkelanjutan. Dalam pandangannya, Lebanon, Iran, Palestina dan lapangan perlawanan lainnya bukanlah bagian yang terpisah satu sama lain; melainkan masing-masing merupakan bagian dari tanggung jawab historis terhadap pendudukan dan agresi. Oleh karena itu, namanya dalam ingatan perlawanan tidak hanya terikat pada tanggung jawab sekretaris jenderal Hizbullah; melainkan dikenal karena tahun-tahun keteguhan, kebijaksanaan, dan kesetiaan pada janji yang dia pegang hingga akhir hayatnya.

Musuh mengira dengan menyingkirkan komandan, perlawanan akan berhenti; tetapi lalai bahwa Syahid Nasrallah telah membangun struktur yang tidak bergantung pada individu, melainkan struktur yang koheren dan stabil yang hingga hari ini tetap mempertahankan pencegahan dengan kuat.

Apa yang tersisa dari Syahid Sayyed Hassan Nasrallah bukan hanya nama dan kenangan; melainkan modal manusia dan intelektual yang berlanjut dalam pengalaman generasi perlawanan, dalam iman para mujahidin dan dalam kehendak bangsa-bangsa yang menuntut martabat dan kebebasan.

Saya, sambil memperingati dua tahun kesyahidan Sayyed, syahidnya para syuhada perlawanan, Sayyed Hassan Nasrallah, menghormati kenangan dan nama mujahid besar ini bersama semua syuhada front perlawanan, khususnya Imam syahid kami, dan memohon kepada Allah Yang Maha Kuasa derajat yang tinggi dan keridhoan ilahi untuk syahid yang tercinta ini dan kehormatan, kekuatan dan kejayaan untuk bangsa Lebanon yang mulia, pejuang perlawanan dan semua bangsa yang merdeka dan gigih.