Mokhber: Syahid Nasrallah mengubah perlawanan menjadi struktur yang berakar dan kokoh

Menurut laporan kantor berita Abna, Mohammad Mokhber, penasihat dan asisten Pemimpin Tertinggi Revolusi, dalam wawancara dengan situs berita Al-Ahd Lebanon dan bersamaan dengan peringatan dua tahun kesyahidan Sayyed Hassan Nasrallah dan Sayyed Hashem Safi al-Din, menyatakan: Hari ini, dua tahun setelah kesyahidan Sayyed Hassan Nasrallah, lebih dari sebelumnya kita dapat mengamati dimensi kepribadian dan peran historis mujahid besar ini dalam pembentukan dan otoritas perlawanan.

Dia menambahkan: Syahid Nasrallah adalah simbol perlawanan dan perjuangan yang menghabiskan tahun-tahun hidupnya untuk membela bangsa Lebanon, mendukung rakyat Lebanon dan Palestina, dan menghadapi agresi dan pendudukan.

Penasihat dan asisten Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam melanjutkan: Sayyed Hassan Nasrallah bukan hanya seorang tokoh atau pemimpin politik; setelah puluhan tahun perjuangan, dia menjadi salah satu simbol arus perlawanan di kawasan dan dunia dan mampu mendidik generasi yang bahkan setelah kesyahidan para komandannya tetap melanjutkan jalan perlawanan.

Mokhber, dengan menyebut perkembangan dua tahun terakhir, menegaskan: Musuh mengira dengan menyyahidkan Sayyed Hassan Nasrallah dan komandan Hizbullah lainnya dapat melemahkan perlawanan, tetapi apa yang diamati selama periode ini menunjukkan bahwa perlawanan tidak terbatas pada individu dan akarnya terbentuk di antara rakyat dan kekuatan yang percaya pada jalan ini.

Dia berkata: Salah satu warisan terbesar syahid Nasrallah adalah justru ini, bahwa dia mengubah perlawanan menjadi struktur yang berakar; struktur yang tidak berhenti dengan kesyahidan para komandannya dan mampu melanjutkan jalannya dalam kondisi sulit.