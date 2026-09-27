Aktivis Irak: Penutupan ruang udara terhadap Iran merugikan Irak

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Maalomah, Ahmad al-Dulaimi, anggota koalisi Anbar Irak, menegaskan bahwa penutupan ruang udara negara ini terhadap penerbangan Iran atas perintah pemerintah Trump selama kunjungan Falih al-Zaidi, Perdana Menteri negara ini, ke Washington, dilakukan meskipun ada penolakan dari delegasi yang menyertainya.

Al-Dulaimi mengatakan: Keputusan ini bukan keputusan Irak melainkan berasal dari kehendak pemerintah Trump. Sementara itu, penutupan ruang udara Irak terhadap Iran merugikan kepentingan negara ini karena pasar Irak bergantung pada barang impor dari Iran.

Ia menyatakan: Amerika melalui penyebaran kebohongan seperti penggunaan Irak untuk melakukan serangan berupaya memperketat pengepungan Iran. Mengapa satelit Amerika tidak mengidentifikasi kelompok-kelompok yang melakukan operasi semacam itu? Pemerintah Trump berupaya menyeret Irak ke dalam perang regional.

Al-Dulaimi menyatakan: Mengapa al-Zaidi tidak mengambil tindakan apa pun terhadap serangan Arab Saudi terhadap posisi Hashd al-Shaabi Irak? Hashd al-Shaabi adalah lembaga resmi Irak dan Baghdad tidak mulai menutup perbatasannya dengan Arab Saudi.