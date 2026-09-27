Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip TASS, Sergey Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia, dalam konferensi persnya di sela-sela Majelis Umum PBB menegaskan: Kami ingin organisasi ini benar-benar menjadi pusat koordinasi kepentingan semua negara, tetapi tim saat ini di PBB yang dipimpin oleh António Guterres tidak dapat mewujudkan tuntutan utama Piagam organisasi ini.

Ia menambahkan: Guterres bertindak berdasarkan prinsip ganda demi kepentingan negara-negara Barat. Aneh bahwa hak penentuan nasib sendiri untuk Greenland disebutkan di PBB tetapi tidak ada kabar tentang semenanjung Krimea Rusia.

Lavrov menegaskan: Saya bertanya kepada Guterres tentang hal ini beberapa hari lalu. Ia mengatakan bahwa hal ini telah dipikirkan lama dan masalah ini berbeda.