Atlantic: Kandidat Republik sedang menghapus gambar Trump

Menurut laporan kantor berita ABNA, majalah Atlantic melaporkan bahwa perang melawan Iran menjadi topik sentral dalam perubahan posisi kaum Republik. Sejumlah kandidat Republik yang sebelumnya mendukung perang ini dalam pemilihan pendahuluan menuntut diakhirinya perang tersebut.

Berdasarkan laporan ini, kandidat seperti Mike Rogers, Ashley Hinson dan John Hested dengan menyebut dampak negatif perang melawan Iran terhadap lonjakan harga bahan bakar di Amerika menuntut diakhirinya dengan cepat.

Atlantic juga menyebut iklan kampanye beberapa perwakilan ini dan menulis: Andy Barr, kandidat Senat dari negara bagian Kentucky telah menghapus gambarnya bersama Trump dari halaman utama kampanye pemilihannya dan menempatkan frasa "Kentucky dulu" sebagai ganti slogan terkenal Trump yang dikenal sebagai "America First". Ralph Alfredo juga telah menghapus gambar Trump dari situsnya.

Ini sementara pada pemilihan sela tahun 2018 kandidat Republik saling berlomba untuk menunjukkan kedalaman persahabatan dan kesetiaan mereka kepada Trump, tetapi hari ini situasi telah berubah. Kandidat dari negara bagian Amerika lainnya juga telah mulai menghapus nama dan gambar Trump dari kampanye pemilihan mereka. Byron Donalds, seorang perwakilan lainnya, telah menghapus foto Trump dari situsnya.