Rezazadeh: Keputusan yang diperlukan untuk melindungi pusat nuklir negara telah diambil

Menurut kantor berita Abna, Yaqub Rezazadeh pada malam ke-dua ratus empat belas pertemuan rakyat Salmas dalam mendukung angkatan bersenjata dan berbaiat kepada Pemimpin Revolusi, dengan merujuk pada pengalaman delapan tahun pertahanan suci, menyatakan: Pada tahun 1359 (1980), rezim Baath Irak dengan dukungan kekuatan asing menyerang Republik Islam Iran, tetapi bangsa Iran dengan keteguhan dan pendampingan angkatan bersenjata berdiri melawan musuh dan tidak membiarkan tujuan mereka terwujud.

Ia menambahkan: Hari ini juga Amerika dan rezim Zionis menghadapi bangsa Iran, tetapi angkatan bersenjata Republik Islam Iran dengan memiliki kemampuan pertahanan dan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, memiliki kesiapan yang diperlukan untuk menghadapi setiap ancaman.

Anggota presidium Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen melanjutkan: Dalam pertemuan-pertemuan terbaru anggota Komisi Keamanan Nasional dengan pejabat Kementerian Informasi dan komandan angkatan bersenjata, angkatan darat, Garda Revolusi dan markas Hamza Sayyid al-Shuhada (semoga damai atasnya), ditekankan pada kesiapan angkatan bersenjata dan kelanjutan menghadapi ancaman musuh.

Rezazadeh dengan merujuk pada pernyataan juru bicara Garda Revolusi tentang kesiapan peralatan dan kapasitas pertahanan negara mengatakan: Angkatan bersenjata Republik Islam Iran memiliki kapasitas dan peralatan yang beragam, sebagian dari kemampuan ini hingga kini belum digunakan, dan dalam hal agresi baru apa pun, sesuai dengan kondisi akan digunakan kapasitas pertahanan negara.

Anggota presidium Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen juga mengatakan: Republik Islam Iran di bidang keamanan nasional tidak akan membiarkan kepentingan dan keamanan negara dipengaruhi oleh ancaman eksternal, dan angkatan laut angkatan darat dan Garda Revolusi hadir di wilayah strategis negara dengan kesiapan penuh.

Rezazadeh di bagian lain pidatonya dengan merujuk pada perkembangan di bidang nuklir menyatakan: Menjaga pencapaian nuklir dan melanjutkan aktivitas nuklir damai Republik Islam Iran adalah salah satu isu yang ditekankan negara, dan keputusan yang diperlukan untuk melindungi pusat dan fasilitas nuklir telah diambil.