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Reaksi Araghchi terhadap tuduhan tak berdasar Perdana Menteri Inggris

1 Oktober 2026 - 10:42
Kode berita: 1872427
Source: ABNA
Reaksi Araghchi terhadap tuduhan tak berdasar Perdana Menteri Inggris

Menteri Luar Negeri negara kami, sebagai reaksi terhadap tuduhan tak berdasar Perdana Menteri Inggris, menulis: Fakta bahwa Anda membebaskan orang-orang yang menurut kata-kata Anda adalah teroris dan melayani pemerintah asing, mengatakan segalanya.

Menurut kantor berita Abna, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kami, di akunnya di salah satu jaringan sosial dan sebagai reaksi terhadap tuduhan tak berdasar Perdana Menteri Inggris, menulis: Perdana Menteri Inggris mengatakan bahwa pemerintahannya «dapat mengonfirmasi bahwa ia percaya bahwa Iran berperan dalam insiden pangkalan udara Fairford Angkatan Udara Kerajaan Inggris.»!

Ia menambahkan: Fakta bahwa Anda membebaskan orang-orang yang menurut kata-kata Anda adalah teroris dan melayani pemerintah asing, mengatakan segalanya.

Araghchi menekankan: Anda mencari pelaku di tempat yang salah.

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