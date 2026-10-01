Menurut kantor berita Abna, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kami, di akunnya di salah satu jaringan sosial dan sebagai reaksi terhadap tuduhan tak berdasar Perdana Menteri Inggris, menulis: Perdana Menteri Inggris mengatakan bahwa pemerintahannya «dapat mengonfirmasi bahwa ia percaya bahwa Iran berperan dalam insiden pangkalan udara Fairford Angkatan Udara Kerajaan Inggris.»!

Ia menambahkan: Fakta bahwa Anda membebaskan orang-orang yang menurut kata-kata Anda adalah teroris dan melayani pemerintah asing, mengatakan segalanya.

Araghchi menekankan: Anda mencari pelaku di tempat yang salah.