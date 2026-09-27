Para penentang Netanyahu mulai bergerak; persatuan 5 partai melawan Perdana Menteri Israel

Menurut laporan kantor berita ABNA, saluran 12 televisi rezim Zionis melaporkan bahwa para pemimpin apa yang disebut "kelompok perubahan" mengadakan pertemuan di ruangan Yair Lapid, pemimpin arus oposisi, di Tel Aviv dan berjanji untuk menghentikan serangan timbal balik terhadap satu sama lain.

Berdasarkan laporan ini, para pemimpin 5 partai oposisi di wilayah pendudukan selama pertemuan ini menegaskan bahwa mereka akan berusaha menyingkirkan Netanyahu, menarik suara melawannya dan membentuk kabinet alternatif.

Dalam pertemuan ini hadir Yair Lapid, Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Avigdor Lieberman dan Yair Golan.

Mereka setelah berakhirnya pertemuan tersebut mempublikasikan foto diri mereka dan dokumen prinsip-prinsip koordinasi bersama hingga pemilihan dan setelahnya, dan menegaskan bahwa hingga terbentuknya kabinet baru mereka tidak akan melakukan serangan apa pun terhadap satu sama lain.

Berdasarkan dokumen ini, tiga tim bersama akan dibentuk dalam 48 jam untuk meningkatkan suara arus oposisi, mempersiapkan hari pemilihan dan melindungi apa yang disebut "transparansi pemilihan".