Kemarahan Netanyahu atas persatuan partai-partai oposisi melawannya

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Jazeera, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, dengan mempublikasikan sebuah posting di media sosial, menulis bahwa Eisenkot, ketua partai Yesh Atid, bersama Avigdor Lieberman, Golan, Bennett dan partai-partai Arab, setelah pemilu akan membentuk kabinet sayap kiri.

Ia menambahkan: Hanya Likud besar (partai Netanyahu) yang akan menghentikan mereka.

Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan kabinet Netanyahu, juga, mengkritik persatuan oposisi, menegaskan bahwa keputusan mereka berbahaya.

Sebelumnya, saluran 12 televisi rezim Zionis melaporkan bahwa para pemimpin apa yang disebut "kelompok perubahan" mengadakan pertemuan di rumah Yair Lapid, pemimpin arus oposisi, di Tel Aviv dan berjanji untuk menghentikan serangan timbal balik terhadap satu sama lain.

Berdasarkan laporan ini, para pemimpin 5 partai oposisi di wilayah pendudukan selama pertemuan ini menegaskan bahwa mereka akan berusaha menyingkirkan Netanyahu, menarik suara melawannya dan membentuk kabinet alternatif.