Erdogan: Tempat penjahat perang adalah di pengadilan, bukan di belakang podium PBB

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Anadolu, Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki hari Sabtu pada upacara penutupan pameran perdagangan internasional Expo ke-21 dan forum bisnis internasional ke-29 di Istanbul mengatakan: Penjahat perang tidak tempatnya di podium PBB, melainkan harus berada di pengadilan di mana mereka akan bertanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan dan darah yang mereka tumpahkan.

Ia memperingatkan jika para pelaku genosida tidak bertanggung jawab di hadapan keadilan dan sejarah, kejahatan yang sama akan terulang kembali.

Erdogan dengan menekankan dukungan Turki terhadap rakyat Palestina mengatakan: «Rakyat Palestina tidak sendirian dan tidak ditinggalkan.» Ia menambahkan rakyat Gaza juga tidak sendirian dalam perjalanan mencapai hak dan keadilan, dan Ankara sejauh kemampuannya akan terus mengatakan kebenaran dan membela yang tertindas.

Presiden Turki juga dengan menyinggung perkembangan di Gaza dan Lebanon menekankan bahwa Ankara tidak akan mundur di hadapan tekanan dan bahkan jika seseorang tidak senang dengan pernyataan terus terang posisi Turki, negara ini akan terus mengatakan kebenaran.

Erdogan di bagian lain pidatonya mengatakan kawasan yang di pusatnya terletak Turki menghadapi «badai krisis yang lengkap» dan sistem global juga menghadapi jalan buntu dalam hal legitimasi, keterwakilan dan keadilan.