Fidan: Kami berbicara dengan Amerika Serikat dan Iran tentang cara mencegah perluasan perang

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip kantor berita Russia Today, Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Turki hari ini Sabtu mengumumkan: Selama pertemuan Presiden Erdoğan dengan Trump, masalah Gaza dan perkembangan terbaru terkait ketegangan seputar Iran dibahas dan ditinjau.

Menteri Luar Negeri Turki melanjutkan: Ketidakadilan dan pembantaian yang dilakukan oleh (rezim) Israel tidak lagi tetap tanpa jawaban seperti sebelumnya. Sebagai hasil dari upaya diplomatik yang dilakukan, penindasan dan pembantaian Israel tidak lagi tetap tanpa konsekuensi; dengan kata lain, Israel sekarang harus membayar biaya yang sangat tinggi untuk setiap tindakan yang dilakukannya. Isolasi ini, yang mencakup konfrontasi dengan konsekuensi hukum melalui lembaga-lembaga seperti Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional, berarti bahwa Israel telah menghadapi kondisi yang belum pernah biasa dan belum pernah dihadapinya sebelumnya.

Hakan Fidan mengatakan: Kami membahas «Perjanjian Mekkah»; ancaman militer ditujukan terhadap Arab Saudi, dan masalah ini juga dibahas. Prioritas haruslah melanjutkan upaya melalui saluran diplomatik, menghindari suasana konflik dan mencegah terjadinya perang kembali.

Ia menambahkan: Kami berbicara dengan rekan-rekan Amerika dan Iran kami tentang cara mencegah perluasan perang ke kawasan.