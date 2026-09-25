Hamas: Perkataan Netanyahu di PBB penuh dengan kebohongan dan slogan tanpa dasar

Menurut laporan kantor berita ABNA, Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) dalam reaksi terhadap pidato «Benjamin Netanyahu» perdana menteri rezim Zionis di Majelis Umum PBB, menggambarkan pidato ini sebagai «kosong, penuh dengan kebohongan dan slogan tanpa dasar» dan mengumumkan bahwa pernyataannya mengungkapkan kedalaman krisis yang dihadapinya.

Hamas dalam sebuah pernyataan menegaskan: Kebohongan jelas Netanyahu tidak lagi tersembunyi dari negara-negara dunia dan opini publik internasional, dan realitas tindakan rezim Zionis melalui perang, kelaparan dan kehausan terhadap rakyat Gaza telah menjadi jelas bagi dunia; tindakan yang telah mengambil nyawa puluhan ribu anak, perempuan dan orang tua dan menargetkan infrastruktur kehidupan lebih dari dua juta orang di Jalur Gaza.

Gerakan ini juga menolak klaim Netanyahu bahwa tentara rezim Zionis adalah «tentara paling etis di dunia» dan mengatakan klaim ini sepenuhnya bertentangan dengan apa yang telah disaksikan dunia dari pembantaian, perang, kelaparan, kehausan dan pembunuhan warga sipil tak berdaya.

Hamas menambahkan bahwa laporan komite dan lembaga independen PBB telah menggambarkan tindakan yang dilakukan di Gaza dalam kerangka kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, dan apa yang Netanyahu kemukakan tentang perang di Gaza dan penyangkalan «genosida terorganisir» bertentangan dengan laporan PBB dan apa yang terjadi di wilayah ini.

Dalam kelanjutan pernyataan ini disebutkan: Pernyataan Netanyahu juga bertentangan dengan pengakuan beberapa militer dan perwira rezim Zionis dan pernyataan sejumlah menteri dan pemimpin rezim ini tentang pembantaian dan pengusiran orang Palestina.

Hamas dalam bagian lain dari pernyataannya, menganggap keluarnya sejumlah besar delegasi berbagai negara dari aula Majelis Umum saat pidato Netanyahu sebagai tanda «isolasi internasional»-nya dan rezim Zionis dan menegaskan bahwa tindakan ini mengungkapkan meningkatnya kesadaran global terhadap situasi orang Palestina dan meluasnya solidaritas dengan rakyat Palestina.