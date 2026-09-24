Serangan rudal dan artileri baru Arab Saudi terhadap Saada di Yaman

Menurut laporan kantor berita ABNA, koresponden jaringan Al-Mayadeen di Yaman melaporkan serangan rudal dan artileri baru Arab Saudi terhadap distrik Razih, Ghamr dan al-Zahir di Provinsi Saada di Yaman utara.

Media ini tidak menyebutkan rincian lebih lanjut dan jumlah korban yang mungkin dari serangan ini.

Serangan ini terjadi beberapa jam setelah Yahya Sari, juru bicara angkatan bersenjata Yaman, menyebutkan intensifikasi serangan musuh Saudi terhadap Yaman.

Ia menambahkan: dalam 24 jam terakhir, musuh Saudi dengan menggunakan jet tempur F-15 dan Typhoon yang lepas landas dari pangkalan udara Khamis Mushait dan Taif, melakukan 52 serangan udara, dan serangan rudal dilakukan dari Jizan. Serangan ini menargetkan provinsi Hodeidah, Taiz, al-Baidha, Marib dan Saada, yang mengakibatkan syahid dan luka-lukanya sejumlah warga kita, termasuk anak-anak dan perempuan.

Juru bicara angkatan bersenjata Yaman mengatakan: serangan ini menargetkan fasilitas perkotaan termasuk jaringan komunikasi, sekolah dan jembatan.

Ia menambahkan: dengan demikian, jumlah serangan udara dan rudal Saudi sejak intensifikasi ketegangan terhadap negara kita tercinta mencapai 988 serangan udara dan rudal.

Serangan udara Arab Saudi terhadap Yaman barat daya

Sumber berita melaporkan serangan udara Arab Saudi terhadap wilayah Maqbana yang termasuk Provinsi Taiz di Yaman barat daya.

Konsentrasi pasukan Saudi dan gudang senjata mereka menjadi target serangan

Seorang pejabat militer Yaman mengatakan kepada kantor berita Saba negara itu bahwa konsentrasi dan gudang amunisi musuh Saudi di barak «al-Tawal» menjadi target serangan dan dalam proses itu puluhan orang tewas dan luka-luka.

Sumber militer ini menambahkan: militer yang tewas dan luka-luka dalam serangan ini memiliki kewarganegaraan Saudi dan Sudan, dan sekelompok juga orang Yaman yang terkait dengan Saudi.