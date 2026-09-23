Menurut laporan kantor berita Abna, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri, menulis di ruang virtual: dalam pertemuan dengan pejabat Eropa saya memperingatkan tentang dukungan terhadap kejahatan perang Amerika dan Israel.

Dia mengatakan: dalam pertemuan saya dengan Ibu Kallas, perwakilan tinggi Uni Eropa, dan pejabat Eropa lainnya, saya memperingatkan tentang konsekuensi serius dan jangka panjang dari memfasilitasi dan mendukung kejahatan perang Israel dan Amerika, baik di Gaza maupun di Iran.

Menteri Luar Negeri menambahkan: terlepas dari kesalahan besar ini, sekretaris jenderal NATO seharusnya sudah memahami hingga hari ini bahwa menundukkan kepala di hadapan seorang tiran tidak akan pernah memuaskannya.

Perlu dicatat: Mark Rutte, sekretaris jenderal NATO, dalam pernyataannya mengklaim bahwa pelaksanaan operasi yang disebut «Murka Epik» (Epic Fury) tidak mungkin tanpa memiliki Eropa sebagai platform untuk menggunakan kekuatan Amerika. Dia mengonfirmasi bahwa dari 28 Februari tahun ini hingga sekarang, 5000 pesawat telah terbang dari pangkalan Eropa untuk mendukung operasi «Murka Epik».