Kami tidak menerima bahasa perundungan; bom atom ada di Israel tetapi inspektur ada di Iran

Menurut laporan koresponden Abna, Masoud Pezeshkian, presiden, dalam pidatonya di Majelis Umum PBB ke delapan puluh satu di New York, Amerika, menyatakan: kemarin presiden Amerika dalam pidatonya menyatakan Iran sebagai teroris padahal kami adalah korban terorisme.

Dia menambahkan: saya datang dari Iran di mana [orang Amerika dan Israel] membunuh pemimpin kami tanpa alasan hukum apa pun. Saya datang dari Iran di mana mereka membom sekolah dan membunuh siswa kami dengan senjata Amerika dan Israel, padahal mereka tidak memiliki kesalahan apa pun dan tidak melakukan kejahatan apa pun.

Presiden mencatat: Lamerd adalah salah satu kota di Iran, mereka membom aula olahraga tempat anak-anak berolahraga, Amerika membom di sana dengan bom cluster yang terbagi menjadi beberapa ribu potongan dan membunuh. Juga ilmuwan, orang, wanita dan anak-anak, dan anak-anak tak berdosa yang tidak melakukan kesalahan apa pun dibom dan dibunuh. Mereka yang merupakan teroris dan melatih terorisme mengatakan kepada kami bahwa kalian adalah teroris padahal kami membela diri dan bukan teroris.

Dia melanjutkan: Amerika dan Israel menyerang kami dengan teknologi dan peralatan terbaru, dan rakyat kami berdiri dengan kuat dan melawan, tetapi kami tidak menundukkan kepala di hadapan mereka dan menjawab. Namun, kami tidak menargetkan warga sipil. Mereka menyerang dari tanah tempat mereka berasal, sekolah kami, rumah sakit kami, universitas kami, jembatan dan infrastruktur kami, dan semua tindakan ini bertentangan dengan hukum internasional.

Presiden mengatakan: kami tidak menginginkan apa pun dan telah menemukan jawaban kami sendiri. Kami menginginkan kekuatan yang diperlukan; karena bangsa yang tidak dapat membela diri akan dihancurkan di dunia ini. Ini adalah dunia di mana yang kuat, alih-alih memikirkan orang, kemanusiaan, keadilan dan demokrasi, menjadi penyebab kehancuran, penghancuran dan pemusnahan, dan siapa pun yang ingin mereka hancurkan, mereka sebut teroris.

Dia menambahkan: kami menginginkan energi untuk pembangunan. Selama bertahun-tahun tentang program nuklir Iran mereka berbicara dengan bahasa sentrifugal, pengayaan, sanksi dan bom, tetapi bagi bangsa kami teknologi nuklir adalah bagian dari hak pembangunan. Energi nuklir bagi pasien kami adalah pengobatan, bagi pertanian adalah keamanan pangan, bagi industri adalah teknologi dan bagi masa depan adalah listrik yang berkelanjutan.