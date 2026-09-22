Macron: Saya mencapai kesepakatan dengan Trump untuk mengurangi ketegangan di pasar energi

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al Jazeera, "Emmanuel Macron", Presiden Prancis, melaporkan kesepakatan dengan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, untuk mengurangi ketegangan di pasar energi, melindungi infrastruktur Timur Tengah dan pelayaran di Selat Hormuz dan upaya menghentikan sementara serangan terhadap infrastruktur energi dan sipil Ukraina.

Macron juga mengatakan bahwa kedua pihak telah sepakat untuk mengoordinasikan upaya mereka untuk mencapai penghentian sementara serangan terhadap infrastruktur energi dan infrastruktur sipil Ukraina.

Presiden Prancis menekankan bahwa negosiasi serius tentang syarat-syarat pembentukan perdamaian antara Rusia dan Ukraina harus dimulai secepat mungkin.