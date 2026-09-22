Upaya Jerman untuk menahan konsekuensi perang terhadap Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip kantor berita Jerman, pemerintah negara ini bermaksud menyajikan rencana untuk menurunkan harga bensin dan diesel karena akibat ketegangan di kawasan dan agresi Amerika terhadap Iran, harga bensin di Prancis dan Jerman melonjak tajam.

Berdasarkan laporan ini, pajak yang dikenakan pada energi khususnya bensin dan diesel akan diturunkan sebesar 14 sen per liter.

Kementerian Keuangan Jerman memperkirakan bahwa langkah ini akan menyebabkan penurunan pendapatan pajak sebesar 2,85 miliar dolar.

Harga diesel di Prancis juga mencatat rekor baru dan mencapai 2,41 euro (2,76 dolar) per liter. Sementara itu, gangguan dalam rantai transmisi energi dan bahan bakar di dunia akibat perang terhadap Iran dan ketegangan di Selat Hormuz masih berlanjut, dan pasar global mengalami kekurangan bahan bakar dan kenaikan harga yang tajam.

Juga harga rata-rata per liter bensin tanpa timbal oktan 98 melebihi 2,28 euro (2,61 dolar). Harga rata-rata bensin oktan 95 yang merupakan jenis bensin paling laris di Prancis juga melewati 2,17 euro (2,48 dolar) per liter dan selama lebih dari 10 hari masih tetap di atas rekor yang tercatat pada tahun 2022.

Laporan resmi yang diterbitkan oleh pemerintah Prancis menunjukkan bahwa 11 persen dari pompa bensin di seluruh negeri kosong dari bensin atau diesel, dan angka ini di beberapa daerah mencapai 16 persen.