Klaim terbaru teroris CENTCOM terhadap Iran

Menurut kantor berita Abna mengutip jaringan Al-Jazeera, Komando Pusat tentara teroris Amerika Serikat (CENTCOM) hari ini Senin dengan mempublikasikan pesan mengklaim bahwa hingga saat ini telah mengubah rute 110 kapal dagang dalam kerangka rencana perbaikan blokade laut Iran.

Lembaga teroris ini dalam melanjutkan klaimnya dalam rangka memperkuat semangat militernya di hadapan kekuatan pertahanan Iran mengklaim: hingga hari ini, kami telah mengubah rute 110 kapal dagang untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan terkait blokade Iran!

Lembaga teroris tersebut sebelumnya juga telah mengajukan klaim serupa.