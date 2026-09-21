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Klaim terbaru teroris CENTCOM terhadap Iran

21 September 2026 - 23:06
Kode berita: 1868443
Source: ABNA
Klaim terbaru teroris CENTCOM terhadap Iran

Komando Pusat tentara teroris Amerika Serikat (CENTCOM) mengklaim bahwa sejak dimulainya kembali blokade laut terhadap Iran, pihaknya telah mengubah rute 110 kapal dagang!

Menurut kantor berita Abna mengutip jaringan Al-Jazeera, Komando Pusat tentara teroris Amerika Serikat (CENTCOM) hari ini Senin dengan mempublikasikan pesan mengklaim bahwa hingga saat ini telah mengubah rute 110 kapal dagang dalam kerangka rencana perbaikan blokade laut Iran.

Lembaga teroris ini dalam melanjutkan klaimnya dalam rangka memperkuat semangat militernya di hadapan kekuatan pertahanan Iran mengklaim: hingga hari ini, kami telah mengubah rute 110 kapal dagang untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan terkait blokade Iran!

Lembaga teroris tersebut sebelumnya juga telah mengajukan klaim serupa.

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