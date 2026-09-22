Pesan Pemimpin Iran atas wafatnya Ayatollah al-Uzma Shubairi

Menurut laporan kantor berita ABNA, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Ayatollah al-Uzma Shubairi, semoga Allah Yang Maha Tinggi meridhainya, seorang fakih terkemuka dan salah satu peneliti kelas utama Syiah.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Berita duka atas wafatnya guru agung, fakih terkemuka Ayatollah al-Uzma Shubairi, semoga Allah Yang Maha Tinggi meridhainya, telah tiba. Ulama yang terhormat ini menghabiskan seluruh hidupnya yang penuh berkah, kecuali beberapa tahun pertama masa kanak-kanaknya, di jalan pembelajaran, pengajaran, dan penelitian, dan selalu dianggap oleh rekan-rekan sebayanya dan seangkatannya serta para gurunya sebagai pribadi yang peneliti dan berpikir mendalam. Penguasaannya atas berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan penyimpulan hukum-hukum syariat disertai dengan kehalusan dan pertimbangan atas semua detail. Majelis-majelis pelajaran orang besar ini, bahkan ketika jumlah hadirinnya tidak melebihi beberapa orang, dikenal sebagai majelis pengkajian mendalam dan pemeriksaan teliti, dan memang demikianlah adanya.

Alhamdulillah, dalam sekitar lebih dari tiga dekade terakhir, banyak orang mendapatkan kehormatan untuk memanfaatkan kehadirannya yang berharga sesuai dengan kapasitas mereka dan mengambil bekal untuk majelis-majelis ilmiah dan pengajaran mereka. Kehadirannya adalah tempat memberi dan menerima, bahkan ketika setelah pelajaran ia berjalan menuju rumahnya yang mulia. Selain otoritas ilmiahnya yang tidak diragukan, perilakunya yang rendah hati dan kebapakan terhadap para pelajar dan ulama juga tampak jelas dan penuh pelajaran.

Tidak diragukan lagi, kehilangan pribadi yang istimewa ini telah menciptakan kekosongan dalam barisan peneliti kelas utama Syiah di era kontemporer, yang mungkin penggantiannya akan memakan waktu lama. Saya menyampaikan belasungkawa atas musibah ini kepada tuan kita, semoga Allah Yang Maha Tinggi mempercepat kemunculannya yang mulia, dan kepada sekolah-sekolah agama, khususnya para murid dan pengikutnya, dan terutama kepada keluarga mulianya yang telah mendidik para ulama dan orang-orang saleh, dan saya memohon kepada Allah Yang Maha Tinggi, Yang Maha Kuasa dan Maha Luhur, peningkatan derajat bagi orang besar ini.