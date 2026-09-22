Keputusan Yaman sebelum Revolusi Berada di Tangan Amerika Serikat dan Inggris

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Sekretaris Jenderal Ansarullah Yaman dalam pidatonya menyebut Revolusi 21 September sebagai salah satu “hari-hari Allah”, ketika nikmat besar dianugerahkan kepada rakyat Yaman. Ia menyampaikan ucapan selamat kepada rakyat Yaman, para revolusioner, keluarga para syuhada, korban luka, dan angkatan bersenjata.

Ia menjelaskan bahwa sebelum revolusi, Yaman sangat membutuhkan perubahan tersebut karena kebebasan dan kemerdekaan rakyat, menurutnya, secara praktis telah dirampas.

Menurut al-Houthi, sebelum revolusi terdapat bentuk perwalian asing yang dipimpin Amerika Serikat dengan keterlibatan Inggris dan Arab Saudi, sementara Israel juga disebut bersiap memasuki arena tersebut.

Ia menegaskan bahwa perwalian asing berarti perampasan kebebasan dan kemerdekaan, dan menurutnya hal itu merupakan persoalan sangat berbahaya yang membawa kerugian besar dalam urusan agama maupun kehidupan duniawi.

Sekjen Ansarullah memperingatkan bahwa jika kondisi sebelum revolusi terus berlanjut, rakyat Yaman akan berada pada posisi yang sama dengan bangsa-bangsa yang diduduki dan ditundukkan, yakni bangsa yang kehilangan kebebasannya secara penuh dan sepenuhnya tunduk kepada pihak lawan.

Menurutnya, pihak-pihak yang disebut sebagai musuh menginginkan Yaman menjadi negara yang kehilangan kehormatan, kekayaannya dijarah, dan wilayahnya diduduki.

Kritik terhadap Perwalian Asing

Mengenai apa yang ia sebut sebagai bahaya perwalian resmi asing, al-Houthi mengatakan bahwa pihak-pihak tersebut bukanlah kekuatan yang menginginkan kebaikan bagi rakyat Yaman, tetapi hanya mengejar kepentingan mereka sendiri.

Ia menggambarkan mereka sebagai lembaga-lembaga yang “kriminal, arogan, zalim, dan tamak” serta tidak memiliki belas kasihan.

Sekjen Ansarullah juga mengatakan bahwa hal yang patut diperhatikan adalah adanya kelompok-kelompok dalam negeri yang menerima perwalian tersebut dan memperlakukan pihak-pihak asing itu dengan prasangka baik, seolah-olah mereka adalah institusi terhormat, memiliki niat baik, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

Menurutnya, sikap sejumlah kelompok tersebut merupakan bentuk kebodohan sekaligus ketergantungan.

Ia mengatakan sikap tersebut juga disertai dengan penyerahan urusan negara dan kewenangan pengambilan keputusan, hingga kekuasaan di Sana’a menurutnya berubah menjadi kekuasaan yang hanya bersifat formal dan seremonial.

“Agenda Negara Dijalankan Sesuai Kehendak Amerika dan Inggris”

Al-Houthi mengatakan bahwa agenda resmi negara dalam berbagai bidang politik, ekonomi, militer, dan keamanan dijalankan berdasarkan kehendak Amerika Serikat dan Inggris, yang menurutnya membawa negara menuju keruntuhan menyeluruh.

Ia kemudian merinci pandangannya:

Dalam bidang politik: Yaman disebut bergerak menuju keruntuhan, perpecahan, dan tercerai-berainya masyarakat. Menurutnya, kekuatan asing merancang Yaman agar tetap lemah dan terpecah sehingga pihak luar dapat campur tangan tanpa hambatan.

Dalam bidang militer: menurutnya, tentara dibuat tercerai-berai. Sistem pertahanan udara, angkatan udara, dan kemampuan maritim disebut dihancurkan agar tidak tersisa kemampuan menghadapi serangan dari luar.

Dalam bidang keamanan: menurutnya, pembunuhan, kekacauan, dan kelompok-kelompok takfiri menyebar di Sana’a dan berbagai provinsi. Serangan disebut menargetkan aparat keamanan, personel militer, warga sipil, dan kalangan akademisi, termasuk serangan terhadap rumah sakit.

Dalam bidang ekonomi: al-Houthi mengatakan Yaman mengalami keruntuhan ekonomi besar meskipun memiliki sumber daya minyak dan gas serta saat itu belum menghadapi blokade luar atau perang terbuka. Menurutnya, keadaan tersebut merupakan hasil kebijakan yang dirancang untuk mendorong negara menuju kemunduran di berbagai bidang.

Ia menambahkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut juga mencakup upaya memecah masyarakat dengan menggunakan identitas politik, mazhab, dan kawasan.

Peran “Kelompok Sepuluh Negara”

Menurut al-Houthi, duta besar Amerika Serikat dan para diplomat negara lain yang tergabung dalam apa yang disebut “Kelompok Sepuluh Negara”, serta pihak-pihak yang menjalankan perwalian atas Yaman, ikut campur dalam berbagai urusan negara.

Campur tangan tersebut, menurutnya, mencakup bidang peradilan, pendidikan, keamanan, hingga militer.

Abdul Malik Badruddin al-Houthi mengatakan bahwa duta besar Amerika di Sana’a bertindak seolah-olah sebagai penguasa, kepala pemerintahan, dan komandan yang memberikan perintah kepada pihak lain.

Menurutnya, pengambilan keputusan dan pemberian instruksi berada di tangan duta besar tersebut dan sekutu-sekutunya, bahkan termasuk rencana pendirian pangkalan militer di Sana’a.

“Revolusi Mengembalikan Martabat Rakyat Yaman”

Sekjen Ansarullah menegaskan bahwa revolusi rakyat telah mengembalikan posisi rakyat Yaman serta menjaga martabat dan kehormatan keimanan mereka.

Ia mengatakan revolusi tersebut bukan hasil tekanan dari kekuatan asing mana pun, melainkan keputusan dan gerakan yang lahir dari masyarakat Yaman sendiri dan dijalankan dengan kemauan serta kemampuan mereka.

Menurutnya, revolusi itu merupakan gerakan besar yang membuat “Kelompok Sepuluh Negara” merasa khawatir dan berhasil mencapai kemenangan bersejarah.

Ia juga mengatakan bahwa rakyat Yaman ingin menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat sekaligus tetap berpegang pada nilai dan prinsip yang tinggi.

Menurutnya, rakyat Yaman bukan bangsa agresor dan menginginkan hubungan positif dengan lingkungan Arab dan Islam atas dasar saling menghormati serta kepentingan bersama.

Ia juga mengatakan rakyat Yaman memiliki sikap yang prinsipil dan humanis terhadap berbagai persoalan besar umat Islam.

“Masalah Utamanya adalah Keinginan Menguasai Yaman”

Sekjen Ansarullah mengatakan bahwa, menurut pandangannya, persoalan utama terletak pada tujuan pihak-pihak yang disebutnya sebagai musuh, yakni menguasai Yaman, merampas kebebasan dan kemerdekaannya, menjadikan negara itu sebagai pangkalan militer, serta mempertahankannya dalam keadaan lemah, terpecah, dan tenggelam dalam krisis.

Ia juga menuduh pihak-pihak tersebut ingin memanfaatkan sumber daya manusia Yaman untuk kepentingan mereka sendiri.

Al-Houthi menegaskan bahwa Revolusi Yaman, menurutnya, dibangun atas dasar toleransi, kemitraan, dan perdamaian.

Namun ia menuduh pihak-pihak yang disebutnya sebagai kelompok bergantung dan kaki tangan musuh mengikuti apa yang ia sebut sebagai jalur agresif Amerika Serikat, Israel, Inggris, dan Arab Saudi serta menjadikan diri mereka sebagai pelaksana kepentingan negara-negara tersebut.

Menurut al-Houthi, kelompok-kelompok itu, dengan dorongan dan pengawasan langsung Amerika, terus berupaya melawan rakyat Yaman dengan tujuan mengembalikan perwalian asing dan membuka jalan bagi pendudukan kembali negara tersebut.