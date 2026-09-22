Uji coba sukses senjata baru IRGC untuk menargetkan kapal induk Amerika

Menurut laporan kantor berita ABNA, Jenderal Hossein Mohebbi, juru bicara Korps Garda Revolusi Islam, dalam wawancara tentang penggunaan senjata baru untuk menargetkan kapal Amerika, menyatakan: "Secara alami, saya tidak boleh mengungkapkan rincian senjata baru dan senjata-senjata baru."

Ia menambahkan: "Sebagaimana dunia telah menyaksikan dan sebagaimana saya sendiri telah menyebutkannya dalam berbagai pembicaraan, kami terus meningkatkan kemampuan militer kami dan memproduksi serta menguji senjata baru untuk membela diri kami dan menolak kejahatan musuh-musuh."

Juru bicara IRGC melanjutkan: "Kasus pertama yang Anda sebutkan adalah salah satu uji coba kami pada kapal induk, dan alhamdulillah uji cobanya juga berjalan dengan baik."

Mohebbi menekankan: "Jika, insya Allah tidak terjadi, agresi baru terjadi, kami, selain senjata ini, insya Allah akan membawa senjata lain ke medan."