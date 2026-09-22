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Uji coba sukses senjata baru IRGC untuk menargetkan kapal induk Amerika

22 September 2026 - 11:30
Kode berita: 1868665
Source: ABNA
Uji coba sukses senjata baru IRGC untuk menargetkan kapal induk Amerika

Juru bicara IRGC, mengacu pada serangan baru-baru ini terhadap kapal induk Amerika, mengatakan: rincian senjata baru tidak dapat diungkapkan, namun senjata tersebut diuji dalam uji coba operasional terhadap kapal induk, dan uji cobanya berhasil.

Menurut laporan kantor berita ABNA, Jenderal Hossein Mohebbi, juru bicara Korps Garda Revolusi Islam, dalam wawancara tentang penggunaan senjata baru untuk menargetkan kapal Amerika, menyatakan: "Secara alami, saya tidak boleh mengungkapkan rincian senjata baru dan senjata-senjata baru."

Ia menambahkan: "Sebagaimana dunia telah menyaksikan dan sebagaimana saya sendiri telah menyebutkannya dalam berbagai pembicaraan, kami terus meningkatkan kemampuan militer kami dan memproduksi serta menguji senjata baru untuk membela diri kami dan menolak kejahatan musuh-musuh."

Juru bicara IRGC melanjutkan: "Kasus pertama yang Anda sebutkan adalah salah satu uji coba kami pada kapal induk, dan alhamdulillah uji cobanya juga berjalan dengan baik."

Mohebbi menekankan: "Jika, insya Allah tidak terjadi, agresi baru terjadi, kami, selain senjata ini, insya Allah akan membawa senjata lain ke medan."

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