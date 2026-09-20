Reaksi Ayatullah Syekh Isa Qasim terhadap Klaim Serangan Yaman ke Makkah yang Disebut sebagai Kebohongan

Menurut Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Ayatullah Syekh Isa Qasim, pemimpin Syiah Bahrain, menanggapi klaim Arab Saudi mengenai serangan kelompok perlawanan Yaman terhadap Makkah al-Mukarramah yang ia sebut sebagai kebohongan.

Dalam unggahannya di media sosial, Syekh Isa Qasim menulis bahwa serangan terhadap Makkah al-Mukarramah tidak sesuai dengan karakter masyarakat Yaman, karena rakyat Yaman merupakan masyarakat yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama.

Ia menambahkan: “Apa yang dikenal dari rakyat dan pemerintahan Yaman adalah komitmen yang kuat terhadap agama, keteguhan dan konsistensi di jalan Allah, rasa takut yang besar terhadap hukuman-Nya, serta harapan yang besar untuk meraih keridaan-Nya.”

Syekh Isa Qasim melanjutkan bahwa semua karakter tersebut telah terlihat, baik dalam perkataan maupun perbuatan, bahkan dalam situasi ujian yang paling berat.

Karena itu, menurutnya, sangat kecil kemungkinan mereka melakukan sedikit pun penghinaan atau tindakan pelanggaran terhadap Makkah al-Mukarramah dan Tanah Suci Allah, terlebih tindakan yang bertentangan dengan penghormatan dan pengagungan terhadap kedudukan dua tempat suci tersebut di sisi Allah.