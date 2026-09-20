Reaksi Guterres terhadap serangan Ansarallah ke Arab Saudi

Menurut laporan kantor berita ABNA, «António Guterres», Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam wawancara dengan saluran Al-Hadath bereaksi terhadap serangan Ansarallah ke Arab Saudi dan mengklaim bahwa serangan-serangan ini dikutuk.

Guterres juga menambahkan: serangan yang menargetkan kapal-kapal Saudi sepenuhnya tidak dapat diterima.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada akhirnya menekankan pentingnya yang luar biasa dari menghormati kebebasan pelayaran, termasuk di Selat Bab-el-Mandeb.