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Reaksi Guterres terhadap serangan Ansarallah ke Arab Saudi

20 September 2026 - 10:10
Kode berita: 1867717
Source: ABNA
Reaksi Guterres terhadap serangan Ansarallah ke Arab Saudi

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa bereaksi terhadap serangan Ansarallah ke Arab Saudi.

Menurut laporan kantor berita ABNA, «António Guterres», Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam wawancara dengan saluran Al-Hadath bereaksi terhadap serangan Ansarallah ke Arab Saudi dan mengklaim bahwa serangan-serangan ini dikutuk.

Guterres juga menambahkan: serangan yang menargetkan kapal-kapal Saudi sepenuhnya tidak dapat diterima.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada akhirnya menekankan pentingnya yang luar biasa dari menghormati kebebasan pelayaran, termasuk di Selat Bab-el-Mandeb.

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