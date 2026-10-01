Kebijaksanaan Syahid Nasrallah Menjauhkan Konflik Sunni–Syiah dari Lebanon

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – menjelang peringatan kesyahidan Sayid Hassan Nasrallah, Ayatullah Najmuddin Tabasi, pengajar tingkat dars kharij Hauzah Ilmiah dan anggota Jame-e Modarresin Hauzah Ilmiah Qom, menceritakan pengalamannya selama bertahun-tahun mengenal, menjalin hubungan ilmiah, serta berada dekat dengan mantan Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon itu. Ia juga mengungkap berbagai sisi kepribadian ilmiah, akhlak, dan sosial Nasrallah.

Berpegang Teguh pada Wilayah dan Rendah Hati, sekaligus Berani dan Tegas

Ayatullah Najmuddin Tabasi, pengajar dars kharij Hauzah Ilmiah dan anggota Jame-e Modarresin Hauzah Ilmiah Qom, dalam rangka peringatan kesyahidan Sayid Hassan Nasrallah, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, mengenangnya sebagai seorang pemimpin yang berani, pemberani, berpegang teguh pada wilayah, rendah hati, namun pada saat yang sama tegas.

Ia mengatakan: “Dengan mempertimbangkan lebih dari tiga dekade perjuangan dan perlawanan Sayid Hassan Nasrallah, khususnya dalam menghadapi rezim Zionis, saya telah mengusulkan agar, khususnya di Lebanon, disusun sebuah ensiklopedia mengenai kepribadian dan perjuangan beliau.”

Mengacu pada perjuangan panjang Sayid Hassan Nasrallah, ia menambahkan: “Tokoh ini selama lebih dari 30 tahun melakukan perlawanan dan jihad menghadapi rezim Zionis. Selama tahun-tahun tersebut, ia berdiri menghadapi musuh yang termasuk manusia paling keji, terkutuk, dan jahat, serta membuat mereka terhina dan dipermalukan.”

Pengajar dars kharij Hauzah itu, ketika membahas sikap sejumlah negara Arab terhadap Israel, mengatakan: “Negara-negara Arab, meskipun secara lahiriah memiliki kekuatan, tidak berani berdiri menghadapi Israel. Namun Sayid Hassan Nasrallah, sebagai pemimpin perlawanan, berdiri menghadapi rezim tersebut, melawan musuh-musuhnya, dan memberikan pukulan berat kepada mereka.”

Mengenal Sayid Hassan Nasrallah setelah Kesyahidan Sayid Abbas Mousavi

Ayatullah Tabasi menjelaskan awal perkenalannya dengan Sayid Hassan Nasrallah: “Perkenalan saya dengan beliau bermula pada masa setelah kesyahidan Syahid Perlawanan Islam dan Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, Sayid Abbas Mousavi.”

Ia menambahkan: “Ketika saya pergi ke Lebanon untuk kegiatan dakwah, Syahid Sayid Abbas Mousavi masih hidup. Namun setelah kesyahidan beliau, program-program dakwah kami di Beirut dimulai dan aktivitas itu dilanjutkan dari lingkungan tersebut dan dari pusat pengajaran Al-Qur’an.”

Anggota Jame-e Modarresin Hauzah Ilmiah Qom itu kemudian mengenang program-program sepuluh hari pertama Muharram yang diselenggarakan Hizbullah pada masa tersebut.

Menurutnya, pada waktu itu program Hizbullah selama sepuluh hari Muharram belum seperti sekarang, ketika setiap malam Sayid Hassan Nasrallah sendiri atau salah seorang ulama terkemuka Lebanon menyampaikan ceramah.

Pada satu atau dua tahun pertama, kata Tabasi, Sayid Hassan Nasrallah hadir dalam majelis-majelis malam Muharram, duduk mendengarkan ceramah, dan dengan rendah hati mengikuti majelis duka.

Ayatullah Tabasi juga menceritakan kehadiran Sayid Hassan Nasrallah dalam majelis duka Imam Husain As. “Setelah ceramah, dilaksanakan acara sineh-zani atau menepuk dada sebagai bentuk duka, dan Sayid Hassan Nasrallah juga ikut serta bersama para pelayat. Pada hari Asyura juga dilaksanakan pembacaan maqtal. Sayid Hassan Nasrallah hadir dalam majelis dan sangat terpengaruh secara emosional.”

Program Dakwah Berkembang atas Undangan Hizbullah dan Perwakilan Imam serta Rahbar

Ayatullah Tabasi melanjutkan: “Secara bertahap hubungan kami dengan Sayid Hassan Nasrallah semakin luas. Dalam kerangka tersebut, terkadang perwakilan Imam dan Rahbar, dan terkadang Hizbullah sendiri, mengundang dan mengatur program-program dakwah untuk saya.”

Ia kemudian menjelaskan perkembangan program dakwahnya di Pusat Kebudayaan Imam Khomeini ra.

“Pusat kebudayaan ini didirikan oleh Sayid Isa Tabatabai dan pengelolaannya berada di tangan Hizbullah. Kemudian jadwal ceramah saya dipindahkan dari malam ke sore hari. Syahid Sayid Hashem Safieddine juga mengundang saya untuk melaksanakan program tersebut dan beliau yang menindaklanjuti pelaksanaannya.”

Program tersebut, menurutnya, dilaksanakan setiap sore dari pukul empat hingga lima dan mendapat sambutan yang sangat besar.

“Seluruh ruangan Pusat Kebudayaan Imam Khomeini ra, bahkan tangga-tangganya, dipenuhi masyarakat. Sayid Hassan Nasrallah juga hadir dalam pertemuan-pertemuan tersebut dan mengikuti program bersama masyarakat.”

Pengamanan Diperketat setelah Kesyahidan Sayid Abbas Mousavi

Ayatullah Tabasi mengatakan bahwa persoalan keamanan pada masa tersebut sangat diperhatikan dan pergerakan orang-orang diawasi secara ketat. “Terutama setelah kesyahidan Sayid Abbas Mousavi, perhatian terhadap keamanan semakin diperketat.”

Ia menambahkan: “Sayid Hassan Nasrallah pada masa itu berada dalam pengawasan. Mata-mata dan agen-agen musuh memantau pergerakan beliau, tetapi Allah Swt menjaganya selama masa tersebut.”

Meskipun situasi keamanan sangat sensitif setelah kesyahidan Sayid Abbas Mousavi, hubungan dan program bersama mereka tetap berlangsung dan Sayid Hassan Nasrallah tetap menghadiri berbagai pertemuan tersebut.

Ayatullah Tabasi mengatakan hubungan mereka juga terus berlanjut pada bulan Ramadan. “Kadang-kadang pada bulan Muharram kami diundang ke jamuan makan dengan niat menghadiahkan pahala kepada Imam Husain As, dan pada bulan Ramadan juga kami diundang dalam acara buka puasa khusus.”

Ia mengenang salah satu acara tersebut: “Kantor Sayid Hassan Nasrallah memberi tahu saya bahwa buka puasa pada malam berikutnya akan diselenggarakan dengan kehadiran sejumlah orang khusus. Dalam pertemuan tersebut, selain Sayid Hassan Nasrallah, hadir pula Naim Qassem, Fadlallah, dan sejumlah pejabat serta tokoh Hizbullah.”

Ayatullah Tabasi mengatakan bahwa di samping percakapan biasa, mereka juga mengadakan pertemuan khusus yang bersifat ilmiah. Salah satu tema yang dibicarakan adalah buku Al-Ayyam al-Makkiyyah, mengenai periode keberadaan Imam Husain As di Makkah. “Pada waktu itu buku tersebut belum diterbitkan dan saya memiliki manuskripnya. Saya menyerahkannya kepada Sayid Hassan Nasrallah untuk dibaca.”

Menurut Tabasi, Sayid Hassan Nasrallah kemudian mengatakan bahwa ia menginginkan buku tersebut. “Beliau kemudian mengatakan kepada saya bahwa ceramahnya selama sepuluh atau dua belas malam seluruhnya didasarkan pada isi buku Al-Ayyam al-Makkiyyah mengenai periode keberadaan Imam Husain As di Makkah.”

Diskusi Ilmiah Nasrallah tentang Mahdawiyah, Iran, dan Marja'iyyah

Ayatullah Tabasi kemudian menceritakan kunjungannya ke kawasan Sayidah Zainab di Damaskus. “Pada salah satu tahun, saya diundang ke Zainabiyah, Damaskus, untuk program sepuluh hari Muharram. Sayid Hassan Nasrallah juga mengundang saya dan meminta agar saya datang menemuinya.”

Menurutnya, ia menemui Nasrallah dalam dua atau tiga kesempatan. “Pertemuan dimulai sekitar pukul 21.30 dan berlangsung sampai pukul 01.30 dini hari.”

Tabasi mengatakan pertemuan-pertemuan tersebut sebagian besar bersifat ilmiah. “Kami berbicara mengenai berbagai persoalan, termasuk pembahasan Mahdawiyah, masalah-masalah terkait Iran, marja'iyyah, serta orang-orang yang melakukan kerusakan dan mereka yang berusaha menciptakan masalah di negara.”

Menurutnya, Sayid Hassan Nasrallah memiliki perhatian besar terhadap berbagai persoalan Iran. “Beliau memiliki kekhawatiran terhadap negara kami yang tercinta dan sangat sensitif serta memiliki kecintaan yang besar kepada Pemimpin Besar Revolusi.”

Ayatullah Tabasi menegaskan bahwa hubungan ilmiah di antara mereka terus berlangsung. “Hubungan ilmiah ini tidak pernah terputus. Namun kecintaan dan penghormatan saya kepada beliau juga bukan hanya karena persoalan ilmiah. Saya memiliki kecintaan dan penghormatan kepada kepribadian dan pribadi beliau.”

Meski Ahli, Nasrallah Tetap Teliti dan Rendah Hati dalam Diskusi Ilmiah

Ayatullah Tabasi kemudian menceritakan salah satu percakapan teleponnya dengan Sayid Hassan Nasrallah. “Pada suatu waktu saya berada di Isfahan pada sepuluh hari Muharram. Saya sedang dalam perjalanan menuju tempat acara bersama tuan rumah ketika telepon genggam saya berbunyi. Ketika saya menjawab, seseorang dengan nama ‘Abu Hadi’ menelepon. Ternyata orang itu adalah Sayid Hassan Nasrallah sendiri dan beliau mengatakan ingin berbicara dengan saya.”

Karena pertimbangan keamanan, Tabasi mengatakan kepadanya bahwa pembicaraan tidak dapat dilakukan melalui telepon genggam. “Saya mengatakan akan memberikan nomor telepon rumah dan setengah jam kemudian kami dapat berbicara. Kemudian kami pergi ke sebuah kebun milik tuan rumah di Khomeini Shahr. Sayid Hassan Nasrallah kembali menelepon dan kami berbicara selama kurang lebih satu jam.”

Dalam percakapan tersebut, Nasrallah mengatakan bahwa malam itu atau malam berikutnya ia ingin berbicara mengenai “Sufyani” dan meminta pendapat Tabasi mengenai cara membahas tema tersebut.

Ayatullah Tabasi mengatakan: “Sayid Hassan Nasrallah sendiri merupakan seorang ahli dan memiliki pandangan dalam persoalan-persoalan tersebut. Namun beliau tetap mempunyai kerendahan hati untuk berdiskusi dengan saya tentang kerangka dan rincian suatu pembahasan ilmiah.”

Ia menambahkan: “Kami berbicara sekitar satu jam mengenai Sufyani. Beliau bertanya mengenai kerangka pembahasan, poin-poin apa yang perlu dibicarakan, serta apakah poin-poin tersebut dapat dikemukakan dan dikonfirmasi atau tidak.”

Tabasi mengatakan hubungan ilmiah tersebut terus berlanjut bersama hubungan-hubungan lainnya. “Bahkan setelah saya menjalani operasi jantung, beliau dua kali mengirim wakil untuk menjenguk saya. Ketika kakak saya meninggal sekitar dua tahun lalu, beliau juga mengirim sebuah delegasi untuk menyampaikan belasungkawa.”

Sayid Hassan Nasrallah Memandang Kesyahidan sebagai Akhir yang Paling Layak bagi Dirinya

Ayatullah Tabasi menegaskan bahwa hubungannya dengan Sayid Hassan Nasrallah tidak hanya berkaitan dengan persoalan ilmiah.

“Karena kepribadian dan pribadi beliau, setiap malam ketika saya mendapat taufik untuk melakukan tahajud, saya selalu mendoakannya. Doa ini terus saya lakukan sampai beliau syahid.”

Mengacu pada jasa Nasrallah dalam bidang perlawanan dan pembelaan terhadap Syiah, Tabasi mengatakan: “Setelah seluruh pengabdian yang beliau lakukan, kesyahidan adalah haknya dan merupakan hadiah paling kecil yang dapat diberikan kepadanya.”

Ia melanjutkan: “Manusia pada akhirnya akan meninggalkan dunia. Namun bagi pribadi seperti beliau, kesyahidan, bukan kematian secara alami, adalah akhir yang pantas. Sebab perlawanan dan perjuangan tersebut telah membawa Syiah ke tahap yang mengguncang dunia.”

Menurut Tabasi: “Sayid Hassan Nasrallah bergerak atas nama Syiah dan atas nama mazhab Syiah serta mengibarkan panji Syiah di berbagai tempat.”

Ayatullah Tabasi kemudian berbicara mengenai situasi sulit di Lebanon dan mengatakan: “Pemerintahan yang menurut istilahnya merupakan pemerintahan boneka Israel di Lebanon, pemerintahan-pemerintahan Arab reaksioner, serta negara-negara tetangga Lebanon, semuanya berdiri menghadapi Hizbullah. Namun Hizbullah bertempur dengan kuat dan tetap mempertahankan kekuatannya.”

Ia menambahkan: “Bagaimanapun, pada akhirnya kesyahidan Sayid Hassan Nasrallah terjadi. Saya berharap Allah Yang Mahamulia mengganti kehilangan ini.”

Nasrallah dengan Kebijaksanaan dan Kehati-hatian Mencegah Munculnya Konflik Sektarian di Lebanon

Ayatullah Tabasi selanjutnya berbicara mengenai hubungan Sayid Hassan Nasrallah dengan masyarakat Syiah Lebanon, para ulama, serta kelompok-kelompok lain di negara tersebut.

Menurutnya: “Hubungan beliau dengan masyarakat Syiah Lebanon sangat kuat. Beliau juga memiliki hubungan dekat dengan para ulama dan, pada saat yang sama, membangun hubungan baik dengan Ahlusunah.”

Tabasi kemudian menyinggung upaya sejumlah pihak untuk menciptakan konflik sektarian di Lebanon.

Ia mengatakan: “Arab Saudi berusaha keras membuka sebuah front di Lebanon. Setelah terbunuhnya Rafiq Hariri juga terdapat upaya untuk menciptakan fitnah antara Syiah dan Sunni.”

Menurutnya, Sayid Hassan Nasrallah menghadapi kondisi tersebut dengan kebijaksanaan dan kehati-hatian khusus.“Tanpa pemberitahuan sebelumnya, beliau pergi ke rumah Saad Hariri untuk menyampaikan belasungkawa. Dengan cara itu, menurut ungkapan saya, beliau ‘menyiramkan air ke atas api’.”

Tabasi melanjutkan bahwa ketika kemudian Saad Hariri pergi ke Arab Saudi dan mengalami sejumlah peristiwa di sana, Sayid Hassan Nasrallah mengambil sikap.

“Beliau mengambil sikap dengan kebijaksanaan dan kecermatan politik sedemikian rupa sehingga bahkan sebagian Ahlusunah merasa heran dengan tingkat rasionalitas dan kemampuan politik beliau.”

Menurut Tabasi, Sayid Hassan Nasrallah mampu menarik perhatian Ahlusunah dan setidaknya mencegah terbentuknya sebuah front dari kalangan Sunni untuk menghadapi Hizbullah dan Perlawanan Islam.

Umat Kristen Lebanon Juga Menghadiri Majelis Nasrallah dan Program-Program Dakwah

Ayatullah Tabasi juga berbicara mengenai ketertarikan sebagian umat Kristen Lebanon terhadap ceramah Sayid Hassan Nasrallah.

Ia mengatakan: “Banyak umat Kristen juga tertarik mendengarkan perkataan beliau. Ketika saya pergi ke daerah-daerah Kristen untuk program dakwah, dalam perjalanan saya melihat masyarakat menyalakan televisi dan mendengarkan ceramah beliau.”

Pengajar Hauzah Ilmiah Qom itu mengatakan: “Sayid Hassan Nasrallah mempunyai cara penyampaian yang baik, membahas hal-hal baru, dan perkataannya memiliki pengaruh.”

Ia kemudian mengenang salah satu program dakwahnya di kawasan Kristen: “Suatu ketika Hizbullah mengirim saya ke daerah-daerah Kristen dan saya berada sekitar sepuluh malam di satu atau dua desa yang terletak di jantung kawasan Kristen.”

Menurut Ayatullah Tabasi, umat Kristen juga menghadiri majelis tersebut. “Para pendeta duduk di barisan pertama. Ketika saya berbicara, mereka mendengarkan dan bahkan mengangkat tangan untuk berdoa.”

Ia melanjutkan: “Perempuan-perempuan Kristen juga hadir. Suatu ketika salah seorang dari mereka bertanya apakah mereka diperbolehkan menghadiri majelis dan mengatakan bahwa mereka bahkan bersedia mengenakan kerudung. Saya menjawab bahwa majelis ini terbuka untuk semua orang dan mereka dapat hadir.”

Kebijakan Nasrallah Tidak Membiarkan Perbedaan Agama Berubah Menjadi Arena Konfrontasi

Ayatullah Tabasi mengatakan terdapat berbagai pihak yang berusaha menciptakan perselisihan antara sesama Syiah, antara Syiah dan Sunni, serta antara Muslim dan Kristen.

“Ada kelompok-kelompok yang berusaha menciptakan konflik antara Syiah dengan Syiah, Syiah dengan Sunni, dan Muslim dengan Kristen, bahkan mereka mengeluarkan biaya untuk itu.”

Namun menurutnya: “Sayid Hassan Nasrallah, melalui kebijakan yang dimilikinya, mampu menarik semua kelompok dan tidak membiarkan perbedaan tersebut berkembang sebagaimana yang diinginkan musuh.”

Tabasi kemudian menyinggung suasana propaganda terhadap Republik Islam Iran, Imam Khomeini ra, dan Pemimpin Besar Revolusi. Ia mengatakan bahwa kondisi propaganda intensif saat ini terhadap Iran, Imam Khomeini ra, dan Pemimpin Besar Revolusi tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan situasi pada masa tersebut.

“Pada masa itu juga terdapat propaganda, tetapi Sayid Hassan Nasrallah menghadapinya dengan rasionalitas, kebijakan, dan pemahamannya.”

Ayatullah Tabasi kemudian menyinggung perselisihan yang pernah terjadi antara Gerakan Amal dan Hizbullah. “Pada satu periode terdapat perselisihan antara Amal dan Hizbullah. Pemimpin Besar Revolusi kemudian ikut menangani masalah tersebut dan setelah intervensi itu, persoalan dapat dikelola.”

Ia menegaskan: “Hari ini Hizbullah dan Gerakan Amal berdiri bersama. Keduanya Syiah dan mengikuti mazhab Ahlulbait As.”

Ayatullah Tabasi juga menceritakan pengalamannya hadir dalam majelis bersama kedua kelompok tersebut. “Di beberapa desa diselenggarakan majelis untuk Imam Husain As dan banyak orang hadir. Para pendukung dan pengikut Hizbullah maupun Gerakan Amal semuanya menghadiri majelis tersebut.”

Menurutnya: “Dalam majelis-majelis tersebut sama sekali tidak terlihat sesuatu yang disebut perselisihan antara Hizbullah dan Gerakan Amal. Yang terlihat adalah kesatuan.”

Dalam pandangannya, kondisi tersebut merupakan hasil dari kebijakan, akal, kecerdasan, pemahaman, dan perhatian Sayid Hassan Nasrallah.

Setiap Tokoh Besar Syiah Memainkan Peran Khusus dalam Jalannya Masing-Masing

Ayatullah Tabasi kemudian berbicara mengenai sejumlah tokoh besar Syiah.

Ia mengatakan:“Setiap tokoh besar, seperti Imam Khomeini ra, Syahid Ayatullah Muhammad Baqir Sadr, dan tokoh-tokoh lainnya, memiliki karakteristik dan peran masing-masing. Masing-masing harus dilihat dalam posisi khususnya.”

Mengenai Syahid Ayatullah Sayid Muhammad Baqir Sadr, ia mengatakan: “Ayatullah Sayid Muhammad Baqir Sadr adalah seorang pemikir jenius dan ilmuwan. Tampaknya beliau sedang bergerak menuju posisi marja'iyyah global, tetapi Saddam menghalangi perjalanan itu dan membunuhnya.”

Mengenai Imam Musa Sadr, Tabasi mengatakan: “Imam Musa Sadr berhasil mengeluarkan Syiah di Lebanon dari kondisi kekacauan dan keterpecahan. Ia mengumpulkan masyarakat Syiah yang ketika itu hanyalah sebuah komunitas yang kurang diperhatikan.”

Ia melanjutkan: “Imam Musa Sadr memberikan identitas kepada masyarakat Syiah Lebanon, mendirikan Majelis Tinggi Syiah dan menata Gerakan Amal. Hasilnya, masyarakat Syiah Lebanon mencapai posisi yang hari ini dianggap sebagai sebuah kekuatan.”

Menurut Tabasi, Imam Musa Sadr tidak hanya berusaha menyatukan masyarakat Syiah. “Beliau juga mempunyai hubungan baik dengan Ahlusunah dan umat Kristen, bahkan berbicara di gereja-gereja Kristen. Sampai-sampai dikatakan bahwa seandainya ia seorang Kristen, mereka akan memujanya.”

Mengenai posisi Imam Khomeini ra sebelum menjadi pemimpin politik, ia mengatakan: “Imam Khomeini ra sebelum menjadi pemimpin politik Iran dan dunia adalah seorang marja' taqlid. Beliau memiliki para pengikut dan risalah amaliyah.”

Gerakan Imam Musa Sadr dan Nasrallah Merupakan Kelanjutan Marja'iyyah Imam Khomeini dan Imam Khamenei

Ayatullah Tabasi mengatakan bahwa dalam pandangannya, gerakan Imam Musa Sadr dan gerakan Sayid Hassan Nasrallah merupakan kelanjutan dari kepemimpinan dan marja'iyyah Imam Khomeini ra serta marja'iyyah Imam Khamenei ra.

Ia mengatakan: “Gerakan-gerakan tersebut mencapai puncaknya di bawah naungan marja'iyyah dan kepemimpinan Imam Khomeini ra dan Imam Khamenei ra.”

Ayatullah Tabasi kemudian menyinggung aktivitas Syekh Ibrahim Zakzaky. “Jika kita mempelajari aktivitas Syekh Zakzaky dan sejarahnya, kita melihat bahwa dahulu jumlah Syiah di Nigeria dapat dihitung dengan jari. Namun hari ini, angka paling kecil yang disebutkan mengenai jumlah masyarakat Syiah adalah sekitar 15 juta orang.”

Menurutnya: “Gerakan ini sebenarnya merupakan hasil perjuangan Syekh Zakzaky dan merupakan kelanjutan dari Revolusi Islam.”

Pengajar Hauzah tersebut menambahkan: “Gerakan ini adalah gerakan Imam Khomeini ra dan dilanjutkan oleh Imam Khamenei ra yang, menurut ungkapan beliau, membawa kehormatan, kemuliaan, kebanggaan, dan kewibawaan bagi Syiah dan Islam murni Muhammadi.”

Lebanon Menjadi Titik Pertemuan Kebijakan Global dan Regional

Ayatullah Tabasi, ketika berbicara mengenai posisi Lebanon, mengatakan: “Lebanon terletak di sebuah kawasan yang, jika ungkapan ini tepat, dapat disebut sebagai ‘persimpangan dunia’. Sebab kebijakan global, para politikus, berbagai kepentingan serta perhitungan dan penyelesaian konflik bertemu satu sama lain di kawasan tersebut.”

Ia melanjutkan: “Dalam lingkungan seperti itu, panji Revolusi Islam, panji Hizbullah, dan Perlawanan Islam dikibarkan. Hal ini sangat berbahaya bagi musuh dan membuat mereka kehilangan ketenangan.”

Pada akhir wawancara, Ayatullah Tabasi mengatakan bahwa kondisi tersebut pada saat yang sama merupakan sebuah kekuatan bagi Syiah. Menurutnya, Sayid Hassan Nasrallah berhasil menciptakan perubahan besar di kawasan tersebut.