Tribun PBB tidak boleh ditinggalkan; partisipasi dalam Sidang Umum adalah hak hukum Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA, Ismail Baghai, juru bicara Kementerian Luar Negeri negara kami, dalam wawancara televisi, menanggapi klaim dan penggiringan opini media seputar menuduh angkatan bersenjata melanggar nota kesepahaman dan posisi aparat diplomasi dalam hal ini, menyatakan: sayangnya, kecenderungan mencela diri sendiri adalah salah satu konsekuensi dan tanda perang kognitif dan media musuh. Beberapa kenyataan begitu jelas sehingga tidak perlu banyak penjelasan; kita menghadapi pihak yang rekam jejak pelanggaran perjanjiannya selama tahun-tahun terakhir sepenuhnya jelas tidak hanya bagi rakyat Iran, tetapi bagi seluruh masyarakat internasional. Keluar tanpa alasan dari JCPOA pada tahun 2018 — dokumen yang memiliki dukungan resolusi bab tujuh Dewan Keamanan — adalah bukti klaim ini.

Baghai, menunjuk pada perilaku bermusuhan pihak lawan selama bulan-bulan terakhir, menegaskan: tidak adil terhadap diri sendiri dan rakyat jika kita menilai perkembangan sebagai sementara dan melupakan peristiwa. Dalam waktu kurang dari sembilan bulan, Republik Islam Iran dua kali, tepatnya saat melakukan negosiasi diplomatik, menjadi sasaran agresi dan serangan militer; jadi mungkinkah menyangkal kenyataan perilaku ini?

Ia menjelaskan kisah dugaan penyerangan terhadap tiga kapal dan penyalahgunaannya untuk mengganggu kesepakatan dan mengatakan: mengenai klaim serangan terhadap tiga kapal, pada dasarnya tidak ada rincian dan dokumen yang terbukti, dan keraguan serius diajukan tentang kebenaran dan cara terjadinya. Tetapi bahkan dengan mengasumsikan kebenaran peristiwa seperti itu, bagaimana dokumen yang merupakan hasil mingguan negosiasi intensif setelah perang yang brutal dan merusak dapat dikesampingkan dengan alasan seperti itu? Pihak lawan mengklaim kapal-kapal ini milik tiga negara kawasan; pertanyaannya adalah mengapa negara-negara ini, mengetahui pasal 5 nota kesepahaman dan menyadari ketidakamanan jalur selatan, dalam kondisi di mana Iran telah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk melintasi jalur aman, mengizinkan lintasan melalui jalur tidak aman? Apakah tindakan ini dilakukan selain dengan koordinasi CENTCOM?

Juru bicara aparat diplomasi pada akhirnya, dengan menyebut reaksi Amerika tidak proporsional, menegaskan: bahkan jika terjadi pelanggaran, mekanisme untuk pemeriksaan dan dialog telah diramalkan. Bahwa pihak lawan pada langkah pertama menganggap nota kesepahaman telah berakhir, mengembalikan blokade laut dan melanggar semua komitmennya, jelas menunjukkan bahwa tindakan ini adalah reaksi yang sangat tidak proporsional dan Washington sebelumnya telah menyiapkan dasar untuk mencari alasan agar keluar dari nota kesepahaman yang tidak menjamin kepentingannya.