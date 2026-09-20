Yahya Saree: kami menargetkan instalasi sensitif Riyadh dan perusahaan Aramco di Yanbu

Menurut laporan kantor berita ABNA, mengutip Al-Masira, angkatan bersenjata Yaman dalam sebuah pernyataan melaporkan dua operasi berhasil di kedalaman Arab Saudi.

Dalam pernyataan angkatan bersenjata Yaman yang dibacakan oleh Yahya Saree, juru bicara angkatan bersenjata Yaman, disebutkan: sebagai respons terhadap fitnah besar yang menuduh Yaman, tanah iman dan kebijaksanaan, menargetkan Mekkah, dan dalam membelanya terhadap penghinaan Karun masa kini, tanduk setan, Saudi Najd, dan sebagai respons terhadap agresi terus-menerus musuh kriminal Saudi terhadap rakyat kami yang tercinta, dengan menggunakan jet tempur F-15 dan Typhoon yang lepas landas dari pangkalan udara Khamis Mushait dan Taif, yang hingga kini mencapai 732 serangan udara dan meninggalkan syuhada dan korban luka di antara warga sipil serta menyebabkan kehancuran infrastruktur sipil, dan sebagai respons terhadap gerakan musuh kriminal Saudi untuk menargetkan Sanaa, dengan gaya Daesh, melalui upaya ledakan yang menargetkan warga sipil; angkatan bersenjata Yaman melakukan dua operasi militer penting dengan menggunakan beberapa rudal balistik dan drone.

Juru bicara angkatan bersenjata Yaman menyatakan: operasi pertama menargetkan target sensitif di Riyadh, ibu kota musuh Saudi. Operasi kedua menargetkan perusahaan Aramco di Yanbu. Kedua operasi, berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, berhasil dan menyebabkan kebakaran besar di daerah yang terkena.

Yahya Saree mengumumkan: angkatan bersenjata Yaman menegaskan bahwa propaganda bohong yang disebarkan oleh media musuh Saudi bahwa kami menargetkan warga sipil tidak berdasar. Klaim semacam ini hanyalah hasil dari intersepsi gagal pertahanan musuh Saudi.

Ia menyatakan: angkatan bersenjata Yaman terus memberlakukan persamaan «pengepungan melawan pengepungan» dan «eskalasi melawan eskalasi» dan menargetkan pusat-pusat berkumpulnya tentara bayaran Saudi hingga agresi dihentikan dan pengepungan negara kami yang tercinta berakhir.