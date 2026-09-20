Sekretaris Jenderal Hizbullah: perlawanan adalah satu-satunya jalan pembebasan tanah

Menurut laporan kantor berita ABNA, mengutip saluran Al-Mayadeen, Syekh Naim Qassem, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, mengatakan: perlawanan adalah satu-satunya jalan pembebasan tanah, dan menghadapi kesombongan dan Israel hanya mungkin melalui perlawanan.

Qassem selanjutnya mengatakan: perlawanan berarti tidak menerima musuh dan berperang ketika kita memiliki kemampuan untuk berperang; masing-masing sesuai dengan posisi dan perannya.

Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon menyatakan: bahkan jika masalah ini berlangsung berhari-hari atau berbulan-bulan, kita menang; karena kita berdiri dan mencegah mereka mencapai tujuan mereka.

Ia menambahkan: harus muncul celah-celah, dan musuh harus dikalahkan pada tingkat material, dan dengan tekad dan keteguhan di samping rakyat kita, kita dapat mencapai hasil yang diinginkan.

Qassem pada akhirnya mengatakan: kita pemilik hak dan pemilik tanah ini, dan seberapa pun berat biayanya, kita harus melakukan perlawanan.