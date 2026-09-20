Pemerintah Sanaa: setiap eskalasi ketegangan akan menghadapi respons yang lebih keras dari Yaman

Menurut laporan kantor berita ABNA, mengutip saluran Al-Mayadeen, «Omar al-Bukhaiti», juru bicara pemerintah perubahan dan pembangunan di Sanaa, dalam wawancara dengan kantor berita «Saba» negara itu, mengumumkan bahwa eskalasi tindakan Arab Saudi terhadap Republik Yaman akan menyebabkan reaksi yang lebih kuat dan lebih keras dari Yaman.

Ia selanjutnya mengatakan: tindakan Arab Saudi untuk melakukan ledakan-ledakan dengan tujuan menargetkan warga sipil di Sanaa, ibu kota Yaman, mencerminkan «perilaku biadab» Riyadh.

Al-Bukhaiti menegaskan: Yaman tidak akan ragu dalam memberikan pukulan paling keras kepada musuh untuk mencegah eskalasi serangan.