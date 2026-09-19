Menteri Pertahanan Italia: jet tempur Typhoon kami rusak di Taif

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip CNN, Guido Crosetto, menteri Pertahanan Italia, mengumumkan bahwa satu jet tempur Italia yang ditempatkan di Arab Saudi rusak akibat serangan terhadap pangkalan udara Taif.

Crosetto mengatakan bahwa satu Eurofighter Typhoon F-2000 berada di pangkalan ini, tempat pasukan Italia ditempatkan dalam kerangka operasi «Inherent Resolve».

Ia menambahkan bahwa tidak ada kerusakan yang ditimbulkan pada peralatan atau infrastruktur Italia lainnya.