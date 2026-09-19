Gempa susulan perang terhadap Iran; pengiriman senjata Amerika ditunda

Menurut laporan kantor berita Abna, Bloomberg dengan mengutip sumber yang bertanggung jawab melaporkan bahwa beberapa negara Eropa memperkirakan akan menerima kargo rudal dan pertahanan udara pesanan mereka dari Amerika dengan keterlambatan karena negara ini telah mengonsumsi sebagian besar amunisinya selama perang terhadap Iran.

Berdasarkan laporan ini, Amerika telah memberitahukan kepada sekutunya bahwa keterlambatan dalam pengiriman kargo senjata ini mungkin mencapai 5 tahun karena negara ini sedang membangun kembali persediaan yang hilang.

Sebelumnya Wall Street Journal dengan mengutip pejabat Amerika dan pejabat negara-negara kawasan melaporkan bahwa militer Amerika untuk menghadapi serangan Iran menembakkan 60 hingga 70 rudal jenis Patriot dan lebih dari 12 rudal THAAD.

Berdasarkan laporan ini, Iran dalam serangan mematikannya terhadap pangkalan Amerika di Yordania hanya menembakkan 20 rudal balistik tetapi Amerika untuk menghadapi serangan ini terpaksa menembakkan lebih dari 80 rudal dan akhirnya rudal Iran mengenai pangkalan Amerika.

Dalam laporan ini disebutkan bahwa untuk menangkis serangan Iran, Amerika terpaksa menggunakan rudal pencegat sebanyak konsumsi satu minggu selama perang. Serangan Iran menjadi lebih kompleks melalui penggunaan rudal dan jalur yang berbeda, hulu ledak dan manuver rudal ini dan telah membingungkan lapisan pertahanan Amerika.