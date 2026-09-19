Reaksi Riyadh terhadap lampu hijau Amerika untuk penjualan jet tempur F-35 ke Arab Saudi

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Anadolu, Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington pada hari Jumat mengumumkan bahwa perjanjian yang diusulkan untuk penjualan jet tempur F-35 ke negara ini mencerminkan kekuatan dan ketahanan kemitraan strategis Arab Saudi dan Amerika dan menegaskan proses berkelanjutan pengembangan kerja sama pertahanan antara kedua pihak.

Kedutaan Besar Arab Saudi dalam pesan di jaringan sosial X menulis: perjanjian yang diusulkan untuk penjualan pesawat F-35 menunjukkan kekuatan dan sifat tahan lama kemitraan strategis Arab Saudi dan Amerika dan kemajuan berkelanjutan dalam kerja sama pertahanan kami.

Lanjutan pesan ini menyatakan: kerja sama keamanan Arab Saudi dan Amerika selama beberapa dekade telah berkontribusi pada stabilitas kawasan dan memperkuat kemampuan pertahanan kolektif kami.

Sebelumnya dan pada hari kemarin, Kementerian Luar Negeri Amerika menyetujui kemungkinan penjualan satu set peralatan militer senilai 24,3 miliar dolar ke Riyadh dan memberitahukan masalah ini kepada Kongres. Set ini mencakup 48 jet tempur F-35 dan 49 mesin.

Kementerian Luar Negeri Amerika telah mengumumkan bahwa perjanjian ini dapat meningkatkan kemampuan Arab Saudi untuk mencegah ancaman saat ini dan masa depan, mendukung pertahanan negara ini atas wilayahnya sendiri dan meningkatkan tingkat koordinasi operasional antara pasukan Arab Saudi, Amerika, pasukan regional dan pasukan Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO).

Jika kontrak ini final, Arab Saudi akan menjadi negara Arab pertama yang menerima jet tempur F-35.