Penasihat Perdana Menteri Irak: tidak ada jangka waktu tertentu yang ditetapkan untuk monopoli senjata

Menurut laporan kantor berita Abna, Qasim al-Aaraji, penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, mengumumkan bahwa konten yang baru-baru ini tersebar di media sosial tentang penetapan batas waktu untuk kegiatan komite monopoli senjata sepenuhnya tidak benar dan tidak ada jangka waktu tertentu yang ditetapkan untuk monopoli senjata di tangan pemerintah.

Ia menekankan bahwa jika kegiatan komite yang dibentuk oleh Kerangka Koordinasi dan beroperasi di bawah pengawasan langsung Perdana Menteri selesai dan setelah monopoli penuh senjata di tangan pemerintah tercapai, maka siapa pun yang membawa senjata secara ilegal akan diperlakukan sesuai dengan ketentuan hukum sebagai orang di luar hukum dan tindakan hukum yang tegas akan diambil terhadapnya dan ia akan diperlakukan seperti teroris.

Al-Aaraji juga menyerukan ketelitian dan akurasi dalam menerima dan menyebarkan berita, memperoleh informasi dari sumber resmi dan menghindari penyebaran dan penyebaran ulang rumor.